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https://sputnikarabic.ae/20230827/إثيوبيا-تؤكد-أنها-لن-تتراجع-عن-حقوقها-وتشير-إلى-فوائد-مصر-والسودان-من-سد-النهضة-1080468720.html
إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع عن حقوقها وتشير إلى فوائد مصر والسودان من سد النهضة
إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع عن حقوقها وتشير إلى فوائد مصر والسودان من سد النهضة
أكد رئيس وفد إثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة اليوم الأحد، سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T17:41+0000
2023-08-27T17:41+0000
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وقال بيكلي، في بيان نشر عبر حساب السفارة الإثيوبية في مصر، على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "من حق إثيوبيا استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية"، مؤكدا أن بلاد لن نتراجع عن حقوقها".وأضاف أن بلاده "تتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل، وستواصل العمل نحو حل ودي في مفاوضات سد النهضة".وانطلقت صباح اليوم في القاهرة جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي على استئناف المفاوضات على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.يشار إلى أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.وطلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.
https://sputnikarabic.ae/20230723/مصر-المفاوضات-الجديدة-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-لها-سقف-زمني-محدد-ولا-يمكن-أن-تكون-ممتدة-1079315199.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع عن حقوقها وتشير إلى فوائد مصر والسودان من سد النهضة

17:41 GMT 27.08.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / EBRAHIM HAMID
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أكد رئيس وفد إثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة اليوم الأحد، سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي"، على حد قوله.
وقال بيكلي، في بيان نشر عبر حساب السفارة الإثيوبية في مصر، على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "من حق إثيوبيا استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية"، مؤكدا أن بلاد لن نتراجع عن حقوقها".
وأضاف أن بلاده "تتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل، وستواصل العمل نحو حل ودي في مفاوضات سد النهضة".
سد النهضة الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
مصر: المفاوضات الجديدة مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة" لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة
23 يوليو, 07:27 GMT
وانطلقت صباح اليوم في القاهرة جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي على استئناف المفاوضات على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.
يشار إلى أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.
وطلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.
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