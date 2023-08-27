https://sputnikarabic.ae/20230827/إثيوبيا-تؤكد-أنها-لن-تتراجع-عن-حقوقها-وتشير-إلى-فوائد-مصر-والسودان-من-سد-النهضة-1080468720.html

إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع عن حقوقها وتشير إلى فوائد مصر والسودان من سد النهضة

إثيوبيا تؤكد أنها لن تتراجع عن حقوقها وتشير إلى فوائد مصر والسودان من سد النهضة

أكد رئيس وفد إثيوبيا إلى مفاوضات سد النهضة التي عقدت في القاهرة اليوم الأحد، سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T17:41+0000

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وقال بيكلي، في بيان نشر عبر حساب السفارة الإثيوبية في مصر، على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "من حق إثيوبيا استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية"، مؤكدا أن بلاد لن نتراجع عن حقوقها".وأضاف أن بلاده "تتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل، وستواصل العمل نحو حل ودي في مفاوضات سد النهضة".وانطلقت صباح اليوم في القاهرة جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري ورئيس الوزراء الأثيوبي على استئناف المفاوضات على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.يشار إلى أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.وطلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.

https://sputnikarabic.ae/20230723/مصر-المفاوضات-الجديدة-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-لها-سقف-زمني-محدد-ولا-يمكن-أن-تكون-ممتدة-1079315199.html

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