https://sputnikarabic.ae/20230827/إصابة-5-فلسطينيين-خلال-عملية-للجيش-الإسرائيلي-في-طولكرم-1080453640.html

إصابة 5 فلسطينيين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في طولكرم

إصابة 5 فلسطينيين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في طولكرم

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T07:41+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.ووفقا للوكالة، تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابتهم بالمستقرة.وفي السياق، ذكرت تقارير محلية، أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا كبيرا من المنازل، كما سُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار بين الحين والآخر.وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".

https://sputnikarabic.ae/20230818/عشرات-الإصابات-بالرصاص-والاختناق-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-عدة-مناطق-في-الضفة-الغربية-1080204037.html

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