https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-الغرب-وخاصة-أمريكا-لا-يستطيع-الاستغناء-عن-اليورانيوم-الروسي-1080467780.html

إعلام: الغرب وخاصة أمريكا لا يستطيع الاستغناء عن اليورانيوم الروسي

إعلام: الغرب وخاصة أمريكا لا يستطيع الاستغناء عن اليورانيوم الروسي

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الدول الغربية وخاصة أمريكا، لم تتمكن من التغلب على اعتمادها على اليورانيوم الروسي. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T17:15+0000

2023-08-27T17:15+0000

2023-08-27T17:15+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت وسائل الإعلام تلك إنه "حتى بعد 18 شهرًا من بدء العملية الخاصة، تظل شركة "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتواصل الشركة توريد ما يقرب من ربع المفاعلات النووية الأمريكية البالغ عددها 92 مفاعلًا وعشرات محطات الطاقة في جميع أنحاء أوروبا باليورانيوم".وقال: "نتحمل تكاليف الاعتماد المفرط على موسكو للحصول على الوقود النووي. وليس نحن فقط، بل العالم كله".وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، إذا لم تتمكن الدول الغربية من العثور على مصدر بديل، فسوف تواجه خيارا صعبا: إما مواصلة التعاون مع روسيا أو وقف المفاعلات النووية.ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق، دان بونمان، أنه حتى لو وجدت الدول الغربية مصدرا بديلا لليورانيوم، فسوف يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل للتغلب على الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20230827/الهند-تشتري-دفعة-من-اليورانيوم-الروسي-بعد-مرور-أربع-سنوات-على-آخر-صفقة-1080455504.html

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