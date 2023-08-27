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https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-الغرب-وخاصة-أمريكا-لا-يستطيع-الاستغناء-عن-اليورانيوم-الروسي-1080467780.html
إعلام: الغرب وخاصة أمريكا لا يستطيع الاستغناء عن اليورانيوم الروسي
إعلام: الغرب وخاصة أمريكا لا يستطيع الاستغناء عن اليورانيوم الروسي
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الدول الغربية وخاصة أمريكا، لم تتمكن من التغلب على اعتمادها على اليورانيوم الروسي. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T17:15+0000
2023-08-27T17:15+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وسائل الإعلام تلك إنه "حتى بعد 18 شهرًا من بدء العملية الخاصة، تظل شركة "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتواصل الشركة توريد ما يقرب من ربع المفاعلات النووية الأمريكية البالغ عددها 92 مفاعلًا وعشرات محطات الطاقة في جميع أنحاء أوروبا باليورانيوم".وقال: "نتحمل تكاليف الاعتماد المفرط على موسكو للحصول على الوقود النووي. وليس نحن فقط، بل العالم كله".وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، إذا لم تتمكن الدول الغربية من العثور على مصدر بديل، فسوف تواجه خيارا صعبا: إما مواصلة التعاون مع روسيا أو وقف المفاعلات النووية.ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق، دان بونمان، أنه حتى لو وجدت الدول الغربية مصدرا بديلا لليورانيوم، فسوف يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل للتغلب على الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230827/الهند-تشتري-دفعة-من-اليورانيوم-الروسي-بعد-مرور-أربع-سنوات-على-آخر-صفقة-1080455504.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الغرب وخاصة أمريكا لا يستطيع الاستغناء عن اليورانيوم الروسي

17:15 GMT 27.08.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetskyعربات تنقل اليورانيوم
عربات تنقل اليورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الدول الغربية وخاصة أمريكا، لم تتمكن من التغلب على اعتمادها على اليورانيوم الروسي.
وقالت وسائل الإعلام تلك إنه "حتى بعد 18 شهرًا من بدء العملية الخاصة، تظل شركة "روساتوم" أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتواصل الشركة توريد ما يقرب من ربع المفاعلات النووية الأمريكية البالغ عددها 92 مفاعلًا وعشرات محطات الطاقة في جميع أنحاء أوروبا باليورانيوم".

واعترف مستشار البيت الأبيض للطاقة النووية من مجلس الأمن القومي، برانوي وادي، بأن فرض عقوبات على "روساتوم" في هذه المرحلة سيعني ضرراً هائلاً لاقتصادنا.

وقال: "نتحمل تكاليف الاعتماد المفرط على موسكو للحصول على الوقود النووي. وليس نحن فقط، بل العالم كله".
اليورانيوم المنضب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
الهند تشتري دفعة من اليورانيوم الروسي بعد مرور أربع سنوات على آخر صفقة
08:23 GMT

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوضع في سوق اليورانيوم تصاعد بشكل أكبر بعد الانقلاب العسكري في النيجر، التي يوجد في أراضيها نحو 5% من احتياطي العالم من هذه المادة الخام.

وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، إذا لم تتمكن الدول الغربية من العثور على مصدر بديل، فسوف تواجه خيارا صعبا: إما مواصلة التعاون مع روسيا أو وقف المفاعلات النووية.
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق، دان بونمان، أنه حتى لو وجدت الدول الغربية مصدرا بديلا لليورانيوم، فسوف يستغرق الأمر خمس سنوات على الأقل للتغلب على الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة.
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