https://sputnikarabic.ae/20230827/إعلام-مشاورات-سعودية-إيرانية-لإقامة-مباريات-الأندية-الثنائية-في-البلدين-1080464364.html

إعلام: مشاورات سعودية إيرانية لإقامة مباريات الأندية الثنائية في البلدين

إعلام: مشاورات سعودية إيرانية لإقامة مباريات الأندية الثنائية في البلدين

يجري وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مشاورات مكثفة مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، لحل مشكلة استمرار إقامة مباريات كرة القدم بين إيران... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T14:30+0000

2023-08-27T14:30+0000

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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، عن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، أن وزارة الخارجية واتحاد كرة القدم الإيرانيين يجريان مشاورات بهدف إقامة منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم بين الأندية الإيرانية والسعودية في البلدين، وعدم إقامتها على أرض محايدة.وأشار مهدي تاج إلى سريان قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الصادر في العام 2016 بشأن إقامة المباريات بين إيران والسعودية على أرض محايدة، في وقت يرى رئيسا الاتحادين الإيراني والسعودي أن الظروف أصبحت مواتية ويجب إجراء تغييرات على هذا القرار.وبدوره، ذكر المدير التنفيذي لنادي برسبوليس بطل الدوري الإيراني، رضا درويش، إن فريقه يجري المتابعات اللازمة لاستضافة نظيره نادي النصر السعودي، حيث أوقعتهما معا قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)، في المجموعة الخامسة.وأكد رضا درويش أن وزير الخارجية في بلاده حسين أمير عبد اللهيان يتابع تلك المشكلة بنفسه، مضيفا أنه أجرى مراسلات مع نظيره رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في محاولة ثنائية لإلغاء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاص بمشكلة استضافة البلدين.ويشار إلى أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)، قد أفرزت مواجهات ساخنة بين الأندية الإيرانية والسعودية، حيث أوقعت القرعة سباهان أصفهان الإيراني بجانب الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي في المجموعة الثالثة.ووأوقعت القرعة أيضا نساجي مازندران الإيراني مع الهلال السعودي ومومباي الهندي ونافباهور الأوزبكي في المجموعة الرابعة، فضلا عن النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني في المجموعة الخامسة.وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا، في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة، حيث جرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

https://sputnikarabic.ae/20230823/السعودية-تتطلع-لمرحلة-جديدة-من-العلاقات-مع-إيران-1080340283.html

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