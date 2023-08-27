https://sputnikarabic.ae/20230827/إيران-تؤكد-استكمال-الوثيقة-الاستراتيجية-للتعاون-الشامل-مع-سلطنة-عمان-1080455894.html
إيران تؤكد استكمال الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل مع سلطنة عمان
إيران تؤكد استكمال الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل مع سلطنة عمان
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بنظيره العماني، بدر البوسعيدي، وتبادل معه الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T09:11+0000
2023-08-27T09:11+0000
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وأكد عبد اللهيان استعداد إيران لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل مع سلطنة عمان.وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، أن إعلان عبد اللهيان جاء خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مثمنا الجهود البناءة التي يبذلها سلطان عمان، هيثم بن طارق، بشأن عملية المفاوضات الخاصة برفع العقوبات عن إيران.ومن جانبه، جدد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي مع إيران، معلنا استعداد بلاده لمواصلة القيام بدور بناء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، قد وصل في العشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين، وجاء ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الأشهر القليلة الماضية.والتقى عبد اللهيان مع نظيره بدر البوسعيدي، حيث بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، كما التقى الوزير الإيراني، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني. وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20230620/رسائل-سياسية-وملفات-اقتصادية-على-طاولة-لقاءات-وزير-الخارجية-الإيراني-في-عمان-وقطر-1078307894.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
سلطنة عمان, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
إيران تؤكد استكمال الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل مع سلطنة عمان
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بنظيره العماني، بدر البوسعيدي، وتبادل معه الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأكد عبد اللهيان استعداد إيران لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل مع سلطنة عمان.
وذكرت وكالة
إرنا، صباح اليوم الأحد، أن إعلان عبد اللهيان جاء خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مثمنا الجهود البناءة التي يبذلها سلطان عمان، هيثم بن طارق، بشأن عملية المفاوضات الخاصة برفع العقوبات عن إيران.
ومن جانبه، جدد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية
والتعاون الإقليمي مع إيران، معلنا استعداد بلاده لمواصلة القيام بدور بناء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني
، قد وصل في العشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط برفقة وفد سياسي، حيث كان في استقباله في المطار عدد من كبار المسؤولين العمانيين، وجاء ذلك تلبية لدعوة وزير خارجية عُمان، وتعد الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون الأشهر القليلة الماضية.
والتقى عبد اللهيان مع نظيره بدر البوسعيدي، حيث بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية، كما التقى الوزير الإيراني، وزير المكتب السلطاني العماني، سلطان بن محمد النعماني. وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية ومتابعة نتائج زيارة سلطان عمان
الأخيرة لطهران، والتطورات الإقليمية، لا سيما التطورات في اليمن.
وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة من أجل المضي بالعملية السياسية في اليمن قدما، وتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، والحد من معاناة أبناء هذا البلد.