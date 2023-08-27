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إيران والصين توقعان على اتفاق لتبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو
إيران والصين توقعان على اتفاق لتبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو
أعلن المدير التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني الدولي، أنه تم الانتهاء من اتفاق تبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو مع الصين لتوسيع القسم الثاني من المطار. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T12:44+0000
2023-08-27T12:44+0000
العالم
إيران
الصين
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن المدير التنفيذي لمدينة المطار الدولي: "لقد تم الانتهاء من اتفاق تبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو مع الصين لتوسيع القسم الثاني من المطار".وأعرب المدير التنفيذي عن أمله في أن يبدأ تنفيذ الإتفاق هذا الشهر.وأوضخ أن التقديرات الأولية للموارد المالية المطلوبة لمرحلة التطوير تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، سيتم توفيرها من خلال تبادل النفط مع الصين، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار. يذكر، أن إيران عززت تعاونها مع روسيا والصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وقعت اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع بكين في عام 2021، ووضعت اللمسات الأخيرة على اتفاقية مماثلة مع موسكو في وقت سابق من العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230826/إيران-تتطلع-للمزيد-من-التعاون-البحري-مع-روسيا-والصين-لاختراق-حصار-الغرب-1080448930.html
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العالم, إيران, الصين
العالم, إيران, الصين

إيران والصين توقعان على اتفاق لتبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو

12:44 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلن المدير التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني الدولي، أنه تم الانتهاء من اتفاق تبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو مع الصين لتوسيع القسم الثاني من المطار.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن المدير التنفيذي لمدينة المطار الدولي: "لقد تم الانتهاء من اتفاق تبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو مع الصين لتوسيع القسم الثاني من المطار".

وأضاف المدير التنفيذي أن المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني تتضمن بناء صالة جديدة بمساحة 410.000 متر مربع، وفي الواقع ينبغي بناء مطار آخر في الجانب الجنوبي من المطار مزود بجميع الإمكانيات.

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أمس, 21:51 GMT
وأعرب المدير التنفيذي عن أمله في أن يبدأ تنفيذ الإتفاق هذا الشهر.
وأوضخ أن التقديرات الأولية للموارد المالية المطلوبة لمرحلة التطوير تبلغ نحو 2.5 مليار يورو، سيتم توفيرها من خلال تبادل النفط مع الصين، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار.
يذكر، أن إيران عززت تعاونها مع روسيا والصين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وقعت اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع بكين في عام 2021، ووضعت اللمسات الأخيرة على اتفاقية مماثلة مع موسكو في وقت سابق من العام الجاري.
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