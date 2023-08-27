https://sputnikarabic.ae/20230827/الاتحاد-السعودي-لكرة-القدم-يعلن-الإيطالي-روبرتو-مانشيني-مدربا-لمنتخب-البلاد--1080470957.html
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لتولي تدريب "الأخضر". 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T19:34+0000
2023-08-27T19:34+0000
2023-08-27T19:34+0000
مجتمع
رياضة
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ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو يظهر فيه المدرب الإيطالي وعلق عليه: "شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".ولم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمدة العقد أو راتب مانشيني.وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض، غداً الاثنين، تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لتولي تدريب "الأخضر".
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو يظهر فيه المدرب الإيطالي وعلق عليه: "شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".
ولم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمدة العقد أو راتب مانشيني.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض، غداً الاثنين، تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.