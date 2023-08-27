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https://sputnikarabic.ae/20230827/الاتحاد-السعودي-لكرة-القدم-يعلن-الإيطالي-روبرتو-مانشيني-مدربا-لمنتخب-البلاد--1080470957.html
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لتولي تدريب "الأخضر". 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T19:34+0000
2023-08-27T19:34+0000
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ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو يظهر فيه المدرب الإيطالي وعلق عليه: "شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".ولم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمدة العقد أو راتب مانشيني.وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض، غداً الاثنين، تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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رياضة
رياضة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الإيطالي روبرتو مانشيني مدربا لمنتخب البلاد

19:34 GMT 27.08.2023
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / AZIZ SHAH
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لتولي تدريب "الأخضر".
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو يظهر فيه المدرب الإيطالي وعلق عليه: "شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".
ولم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمدة العقد أو راتب مانشيني.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الإيطالي روبرتو مانشيني سيصل إلى الرياض، غداً الاثنين، تمهيدًا لتقديمه مدربًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بعد توقيع العقود الرسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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