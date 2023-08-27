https://sputnikarabic.ae/20230827/البرهان-يصل-إلى-بورتسودان-لأول-مرة-منذ-بدء-الاقتتال-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-صور-1080464498.html
البرهان يصل إلى بورتسودان لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني والدعم السريع... صور
البرهان يصل إلى بورتسودان لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني والدعم السريع... صور
وصل رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى مطار بورتسودان، لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش والدعم السريع. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T14:32+0000
2023-08-27T14:32+0000
2023-08-27T14:32+0000
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ونشرت وسائل إعلام سوادنية صورا لوصول البرهان إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، مشيرة إلى بيان الجيش السوداني الذي ذكر أن قائده سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية.ونقلت وكالة "فرانس برس"، أمس السبت، عن مصدرين حكوميين، قولهما إن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زار قواعد للجيش بالقرب من العاصمة الخرطوم، وبورتسودان، ويعتزم مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار"، دون ذكر هذه الدول.وتداول الجيش السوداني مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230827/السفير-السوداني-لدى-ليبيا-يزعم-أن-قائد-قوات-الدعم-السريع-قد-مات-فيديو-1080462795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البرهان يصل إلى بورتسودان لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش السوداني والدعم السريع... صور
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وصل رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى مطار بورتسودان، لأول مرة منذ بدء الاقتتال بين الجيش والدعم السريع.
ونشرت وسائل إعلام سوادنية صورا لوصول البرهان إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، مشيرة إلى بيان الجيش السوداني الذي ذكر أن قائده سيواصل جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية.
ونقلت وكالة
"فرانس برس"، أمس السبت، عن مصدرين حكوميين، قولهما إن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان زار قواعد للجيش بالقرب من العاصمة الخرطوم، وبورتسودان، ويعتزم مغادرة السودان
لإجراء محادثات في دول الجوار"، دون ذكر هذه الدول.
وتداول الجيش السوداني
مقاطع فيديو للبرهان وهو يزور قاعدة لسلاح المدفعية في عطبرة في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم، كما قام بزيارة مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل، وذلك في أول جولة له خارج العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع.
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.