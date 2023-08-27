https://sputnikarabic.ae/20230827/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعتي-بريانسك-وكورسك-1080450908.html
الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك
الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك خلال الليلة الماضية، والساعات الأولى من صباح اليوم. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T05:06+0000
2023-08-27T05:06+0000
2023-08-27T05:06+0000
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ليل 27 آب/أغسطس نفذ نظام كييف محاولة أخرى لشن هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-فوق-بريانسك--1080448315.html
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روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك خلال الليلة الماضية، والساعات الأولى من صباح اليوم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ليل 27 آب/أغسطس نفذ نظام كييف محاولة أخرى لشن هجمات إرهابية على أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة".
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين أثناء تحليقهما فوق أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.