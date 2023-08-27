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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-785-عسكريا-أوكرانيا-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-آخر-24-ساعة-1080460685.html
الدفاع الروسية: مقتل نحو 785 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 785 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 785 عسكرياً أوكرانياً بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T12:30+0000
2023-08-27T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد أن "القضاء على نحو 120 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك ونحو 200 عسكري أوكراني على محور زابوروجيه و240 عسكريًا على محور دونيتسك وأكثر من 80 عسكريا على محور كراسني ليمان و130 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك ونحو 15 عسكريًا على محور خيرسون".وتابع كوناشينكوف: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية مروحية أوكرانية من طراز مي-8 قرب قرية زاليفنوي بمقطاعة زابوروجيه، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 في بلدتي مالايا توكماشكا ونوفودانيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتم اعتراض 9 صواريخ لراجمات هيمارس ودمرت 30 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ضابط-روسي-نظام-كييف-يلقي-بجنوده-كطعم-لكشف-مواقع-القناصة-الروس-قرب-كوبيانسك-1080459151.html
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روسيا

الدفاع الروسية: مقتل نحو 785 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة

12:30 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 785 عسكرياً أوكرانياً بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد أن "القضاء على نحو 120 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك ونحو 200 عسكري أوكراني على محور زابوروجيه و240 عسكريًا على محور دونيتسك وأكثر من 80 عسكريا على محور كراسني ليمان و130 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك ونحو 15 عسكريًا على محور خيرسون".
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11:34 GMT
وتابع كوناشينكوف: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية مروحية أوكرانية من طراز مي-8 قرب قرية زاليفنوي بمقطاعة زابوروجيه، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 في بلدتي مالايا توكماشكا ونوفودانيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتم اعتراض 9 صواريخ لراجمات هيمارس ودمرت 30 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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