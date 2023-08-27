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الرئيس الإيراني: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا
الرئيس الإيراني: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس حرصا على "تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك". 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T10:53+0000
2023-08-27T10:53+0000
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وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا التي أقيمت بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري.وأعرب رئيسي عن "اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية".وأضاف أن "مشاركة ليبيا في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة".وشدد على "دعم بلاده لجهود بريكس والدول الأفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وآفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار".يذكر أنه في 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، وبينها السفارة الإيرانية، أبوابها إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).وفي يوليو/ تموز الماضي، زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش طهران في أول زيارة من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاما، حيث أجرت مباحثات مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
https://sputnikarabic.ae/20230725/وزيرا-خارجية-إيران-وليبيا-يتفقان-على-تطوير-التعاون-الثنائي-في-مختلف-المجالات-1079392995.html
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أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الإيراني: نعمل على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا

10:53 GMT 27.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تعمل على إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس حرصا على "تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك".
وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا التي أقيمت بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري.
وأعرب رئيسي عن "اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية".
وأضاف أن "مشاركة ليبيا في قمة بريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
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وشدد على "دعم بلاده لجهود بريكس والدول الأفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وآفاق للتعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار".
ووفقا للبيان، "وجّه الرئيس الإيراني الدعوة إلى الكوني لزيارة طهران للتباحث حول أوجه وآليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك".
يذكر أنه في 2011، أغلقت كافة السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا، وبينها السفارة الإيرانية، أبوابها إثر اندلاع احتجاجات قادت إلى الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وفي يوليو/ تموز الماضي، زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش طهران في أول زيارة من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاما، حيث أجرت مباحثات مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
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