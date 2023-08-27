https://sputnikarabic.ae/20230827/السعودية-تدشن-رسميا-البورصة-العقارية-1080450305.html
السعودية تدشن رسميا البورصة العقارية
السعودية تدشن رسميا البورصة العقارية
تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق حفل تدشين البورصة العقارية رسميا في الرياض في تمام الساعة 11:30 صباحًا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T04:14+0000
2023-08-27T04:14+0000
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وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قامت وزارة العدل بإطلاق البورصة العقارية السعودية على نطاق تجريبي، وشملت عمليات البيع المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري واستعلام الصكوك وتحديث الصك العقاري. ومن المنتظر أن يتضمن حفل تدشين البورصة العقارية إعلانات عن عدد الصفقات وقيمتها، بالإضافة إلى حجم التداول وأعلى سعر وأدنى سعر، وأفضل طلب وأفضل عرض. من جانبه، أشار المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل إلى دور حاسم للبورصة العقارية في تنظيم عمليات السوق وتحقيق الشفافية ومنع أي ممارسات غير مشروعة، كما ستكون البورصة موضع إشراف وتنظيم لضمان عدم وقوع أي تلاعبات في السوق أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.وفي وقت سابق، شدد اقتصاديون على أهمية إنشاء البورصة العقارية السعودية، التي ستكون خطوة مهمة لضبط أسعار العقارات دون مبالغة، مشيرا إلى أهمبة الخطوة نحو تطوير القطاع وسهولة البيع والشراء، كما أنه بمزيد من الاهتمام سيصبح قطاع العقارات ثاني مورد بعد النفط.
https://sputnikarabic.ae/20230820/سفيرا-إيران-والسعودية-يبحثان-في-بغداد-تعزيز-العلاقات-الدبلوماسية-والاقتصادية-بين-بلديهما-1080265541.html
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العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السعودية تدشن رسميا البورصة العقارية
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تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إطلاق حفل تدشين البورصة العقارية رسميا في الرياض في تمام الساعة 11:30 صباحًا.
وقالت صحيفة
"اليوم" السعودية إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قامت وزارة العدل بإطلاق البورصة العقارية السعودية على نطاق تجريبي، وشملت عمليات البيع المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري واستعلام الصكوك وتحديث الصك العقاري.
ومن المنتظر أن يتضمن حفل تدشين البورصة العقارية إعلانات عن عدد الصفقات وقيمتها، بالإضافة إلى حجم التداول وأعلى سعر وأدنى سعر، وأفضل طلب وأفضل عرض.
من جانبه، أشار المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل إلى دور حاسم للبورصة العقارية في تنظيم عمليات السوق وتحقيق الشفافية ومنع أي ممارسات غير مشروعة، كما ستكون البورصة موضع إشراف وتنظيم لضمان عدم وقوع أي تلاعبات في السوق أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
وفي وقت سابق، شدد اقتصاديون على أهمية إنشاء البورصة العقارية السعودية، التي ستكون خطوة مهمة لضبط أسعار العقارات دون مبالغة، مشيرا إلى أهمبة الخطوة نحو تطوير القطاع وسهولة البيع والشراء، كما أنه بمزيد من الاهتمام سيصبح قطاع العقارات ثاني مورد بعد النفط.