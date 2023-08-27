https://sputnikarabic.ae/20230827/السفير-السوداني-لدى-ليبيا-يزعم-أن-قائد-قوات-الدعم-السريع-قد-مات-فيديو-1080462795.html

السفير السوداني لدى ليبيا يزعم أن قائد قوات الدعم السريع قد "مات"... فيديو

السفير السوداني لدى ليبيا يزعم أن قائد قوات الدعم السريع قد "مات"... فيديو

أثار السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، موجة من الانتقادات بين السودانيين خلال الساعات الماضية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول قائد الدعم السريع... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T13:54+0000

2023-08-27T13:54+0000

2023-08-27T13:54+0000

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وزعم السفير السوداني، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، أن "محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، قد توفي"، وعلى الرغم من أنه أكد موثوقية هذه المعلومة، إلا أنه لم رفض إعلان تاريخ الوفاة.وقال السفير للمذيع: "خدها مني حميدتي مات.. أنا مسؤول عن كلامي". وعندما سئل إذا كان تلك المعلومة أتت من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، نفى ذلك وأوضح أنه لا تواصل بينهما.وأشعلت تصريحات السفير السوداني موجة من الانتقادات، إذ وصف بعض السودانيين كلام السفير بغير المسؤول، فيما دعا البعض الآخر إلى إقالته فوراً، معتبرين أنه غير مناسب لتمثيل البلاد.وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء الماضي، إلغاء عدد من جوازات السفر الدبلوماسية التي كانت قد منحتها سابقا لعدد من شاغلي المناصب الدستورية.وحسب الخارجية السودانية، طال القرار "سياسيين وأفرادا في قوات الدعم السريع أبرزهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وزوجته، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى خالد عمر ومحمد الفكي ومريم الصادق القياديين في قوى الحرية والتغيير".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sputnikarabic.ae/20230728/حميدتي-يعتذر-للشعب-السوداني-فيديو-1079518189.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي