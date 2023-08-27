https://sputnikarabic.ae/20230827/السلطات-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-أجنبي-داخل-منطقة-عسكرية-بالبحر-الميت-1080456324.html
السلطات الإسرائيلية تفتح تحقيقا في مقتل "أجنبي" داخل منطقة عسكرية بالبحر الميت
السلطات الإسرائيلية تفتح تحقيقا في مقتل "أجنبي" داخل منطقة عسكرية بالبحر الميت
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بالعثور على 6 أشخاص يعانون من الإرهاق داخل منطقة عسكرية بالبحر الميت. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T08:53+0000
2023-08-27T08:53+0000
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وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في مقتل شخص أجنبي وإصابة 6 آخرين بالجفاف والإرهاق، بعد دخولهم إلى منطقة عسكرية بالقرب من منطقة البحر الميت.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "نجمة داود الحمراء" عثرت على 5 أشخاص يعانون من الإرهاق والإجهاد في منطقة عسكرية، وشخص آخر ميت، أجنبي، بالقرب من مهبط طائرات "بار يهودا" في منطقة مصانع البحر الميت، والستة أشخاص، اثنان منهم إسرائيليين، و4 من جنسيات أجنبية. ونجح طاقم إسعاف إسرائيلي في إنقاذ الخمسة أشخاص وتقديم الإسعافات الميدانية لهم، حيث وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما أعلن عن وفاة رجل لاحقا.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الأشخاص الستة حاولوا التسلل أو الهرب ولكنهم فشلوا، دون ذكر الأسباب، وأن المنطقة التي عثروا عليهم فيها هي منطقة عسكرية خاصة بالجيش الإسرائيلي.وبدوره، أمر قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية الشرطية، أمير كوهين، بفتح تحقيق في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221117/الأردن-وإسرائيل-يوقعان-إعلان-نوايا-لإعادة-تأهيل-وتحسين-بيئة-مياه-نهر-الأردن-والبحر-الميت-1070272614.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
السلطات الإسرائيلية تفتح تحقيقا في مقتل "أجنبي" داخل منطقة عسكرية بالبحر الميت
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بالعثور على 6 أشخاص يعانون من الإرهاق داخل منطقة عسكرية بالبحر الميت.
وذكرت القناة
السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا موسعا في مقتل شخص أجنبي وإصابة 6 آخرين بالجفاف والإرهاق، بعد دخولهم إلى منطقة عسكرية بالقرب من منطقة البحر الميت.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "نجمة داود الحمراء" عثرت على 5 أشخاص يعانون من الإرهاق والإجهاد في منطقة عسكرية، وشخص آخر ميت، أجنبي، بالقرب من مهبط طائرات "بار يهودا" في منطقة مصانع البحر الميت
، والستة أشخاص، اثنان منهم إسرائيليين، و4 من جنسيات أجنبية.
17 نوفمبر 2022, 11:22 GMT
ونجح طاقم إسعاف إسرائيلي في إنقاذ الخمسة أشخاص وتقديم الإسعافات الميدانية لهم، حيث وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما أعلن عن وفاة رجل لاحقا.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الأشخاص الستة حاولوا التسلل أو الهرب ولكنهم فشلوا، دون ذكر الأسباب، وأن المنطقة التي عثروا عليهم فيها هي منطقة عسكرية خاصة بالجيش الإسرائيلي
.
وبدوره، أمر قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية الشرطية، أمير كوهين، بفتح تحقيق في الحادث.