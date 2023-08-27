عربي
السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/السلطات-المحلية-صافرات-الإنذار-تدوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1080449610.html
السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في 4 مقاطعات أوكرانية. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T00:20+0000
2023-08-27T00:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
يتبع...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية

00:20 GMT 27.08.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في 4 مقاطعات أوكرانية.
يتبع...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала