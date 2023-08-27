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السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/السلطات-المحلية-صافرات-الإنذار-تدوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1080449610.html
السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في 4 مقاطعات أوكرانية. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T00:20+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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السلطات المحلية: صافرات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
00:20 GMT 27.08.2023
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أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في 4 مقاطعات أوكرانية.
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25 أغسطس, 18:45 GMT
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