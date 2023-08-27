https://sputnikarabic.ae/20230827/الصين-تعقد-منتدى-السلام-والأمن-الصيني-الأفريقي-الثالث-غدا-1080457019.html

الصين تعقد منتدى "السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث" غدا

الصين تعقد منتدى "السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث" غدا

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين ستعقد منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث، في الفترة من الغد الإثنين الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري، وحتى... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T09:42+0000

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وأشارت في بيان لها، إلى أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارتي الدفاع في الصين والدول الأفريقية، ولعب دور نشط في بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وسيلقي عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني، لي شانغ فو، كلمة رئيسية في المنتدى، بحسب البيان.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، على تعيين الجنرال لي شانغ فو، الخاضع لعقوبات أمريكية بحجة التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.وكان منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثاني عقد في شهر يوليو/ تموز الماضي، وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالة تهنئه له وقتها، إن "الصين عملت دائما على تطوير العلاقات مع أفريقيا، مع الالتزام بالتمسك بالصالح العام في السعي لتحقيق المصالح المشتركة واتباع مبادئ الإخلاص والبراجماتية والتقارب وحسن النية"، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع أصدقائها الأفارقة للالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.كما شدد الرئيس الصيني في رسالة تهنئته، أن "الصين ستعمل مع أفريقيا لحماية النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، والتمسك بالنزاهة والعدالة الدوليتين، وتعزيز تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، وبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد".

https://sputnikarabic.ae/20230824/شي-جين-بينغ-الصين-ستوسع-تعاونها-مع-أفريقيا-لدعم-تنمية-القارة-1080378126.html

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