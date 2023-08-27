https://sputnikarabic.ae/20230827/العراق-يرصد-مكافأة-لمن-يدلي-بمعلومات-حول-مواقع-دفن-مفقودي-حرب-الكويت-1080457253.html

العراق يرصد "مكافأة" لمن يدلي بمعلومات حول مواقع دفن مفقودي حرب الكويت

العراق يرصد "مكافأة" لمن يدلي بمعلومات حول مواقع دفن مفقودي حرب الكويت

أعلن العراق، اليوم الأحد، رصد مكافأة لمن يقدم "معلومات مجدية" بشأن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين إبان حرب الخليج الثانية عام 1991. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

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ودعت وزارتا الدفاع والداخلية العراقيتين في بيان "من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفقودين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية خلال الحرب"، لتقديمها.وأشار إلى أنه "يمكن التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، أو الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع".كما لفت البيان أيضا إلى "إمكانية التواصل عبر أرقام وزارة الخارجية العراقية، ورقم هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد، وأرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد والقنصلية الكويتية في محافظتي البصرة وأربيل".وما يزال عدد المفقودين جراء تلك الحرب بالآلاف من الجانبين العراقي والكويتي، وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تتم إعادة سوى 215 كويتيا و85 عراقيا.يشار إلى أن الغزو العراقي للكويت هو هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية.ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين تحت اسم جمهورية الكويت، ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت.واستمر الغزو العراقي للكويت فترة 7 شهور، انتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/ شباط عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية.

https://sputnikarabic.ae/20230802/في-ذكراها-الـ-33-كواليس-ما-حدث-في-الأيام-الأخيرة-قبل-غزو-العراق-للكويت-1079727838.html

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