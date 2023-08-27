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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الجوية-الروسية-تستهدف-مطارا-في-مقاطعة-كييف-1080458993.html
القوات الجوية الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة كييف
القوات الجوية الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة جوية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أحد المطارات في مقاطعة كييف. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T11:23+0000
2023-08-27T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، استهدفت القوات الروسية مطارا بالقرب من بينشوكي في مقاطعة كييف بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة".وتابع البيان: "تم الوصول إلى الهدف المستهدف، وتحقيق هدف الضربة".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا أوكرانيا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع "إم 777".وبلغت خسائر العدو نحو 130 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر د"ي-20" و"مستا-بي" و"دي-30".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ضابط-روسي-نظام-كييف-يلقي-بجنوده-كطعم-لكشف-مواقع-القناصة-الروس-قرب-كوبيانسك-1080459151.html
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روسيا

القوات الجوية الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة كييف

11:23 GMT 27.08.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 27.08.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ إسكندر
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة جوية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أحد المطارات في مقاطعة كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "الليلة الماضية، استهدفت القوات الروسية مطارا بالقرب من بينشوكي في مقاطعة كييف بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة".
وتابع البيان: "تم الوصول إلى الهدف المستهدف، وتحقيق هدف الضربة".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات تجمع "الغرب" بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة 11 هجوما للعدو في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسلوفسكوي ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك".

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 120 جنديا أوكرانيا، ودبابة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع "إم 777".
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وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لوحدات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفودونيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبريوتنوي في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو نحو 130 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر د"ي-20" و"مستا-بي" و"دي-30".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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