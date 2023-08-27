https://sputnikarabic.ae/20230827/الهند-تشتري-دفعة-من-اليورانيوم-الروسي-بعد-مرور-أربع-سنوات-على-آخر-صفقة-1080455504.html
الهند تشتري دفعة من اليورانيوم الروسي بعد مرور أربع سنوات على آخر صفقة
الهند تشتري دفعة من اليورانيوم الروسي بعد مرور أربع سنوات على آخر صفقة
كشفت وزارة التجارة والصناعة الهندية في بياناتها خلال يونيو/حزيران عن تسلمها من روسيا دفعة من خام اليورانيوم بقيمة 13.5 مليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T08:23+0000
2023-08-27T08:23+0000
2023-08-27T08:23+0000
روسيا
اقتصاد
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وبحسب البيانات الهندية بلغ حجم خام اليورانيوم الذي اشترته نيودلهي 118 طنا، حيث زودت موسكو الهند بخام اليورانيوم آخر مرة في عام 2019 من خلال تصدير 1.77 ألف طن من اليورانيوم بقيمة 101.6 مليون دولار.وفي وقت سابق، أشارت وكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة اشترت 416 طنا من اليورانيوم من روسيا في النصف الأول من العام، وهو ما يزيد 2.2 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي وأصبح أعلى مستوى منذ عام 2005 ودفعت واشنطن 696.5 مليون دولار مقابل ذلك.
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روسيا, اقتصاد
الهند تشتري دفعة من اليورانيوم الروسي بعد مرور أربع سنوات على آخر صفقة
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كشفت وزارة التجارة والصناعة الهندية في بياناتها خلال يونيو/حزيران عن تسلمها من روسيا دفعة من خام اليورانيوم بقيمة 13.5 مليون دولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
وبحسب البيانات الهندية
بلغ حجم خام اليورانيوم الذي اشترته نيودلهي 118 طنا، حيث زودت موسكو الهند بخام اليورانيوم آخر مرة في عام 2019 من خلال تصدير 1.77 ألف طن من اليورانيوم بقيمة 101.6 مليون دولار.
وفي وقت سابق، أشارت وكالة "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة اشترت 416 طنا من اليورانيوم من روسيا في النصف الأول من العام، وهو ما يزيد 2.2 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي وأصبح أعلى مستوى منذ عام 2005 ودفعت واشنطن 696.5 مليون دولار مقابل ذلك.