https://sputnikarabic.ae/20230827/انهيار-صخري-في-جبل-ضخم-وسط-جورجيا-فيديو-1080465476.html
انهيار صخري في جبل ضخم وسط جورجيا... فيديو
انهيار صخري في جبل ضخم وسط جورجيا... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار جزء صخري من جبل بالقرب من دير "شيومغفيمي"، الذي يعود للقرون الوسطى، بالقرب من مدينة متسخيتا في جورجيا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T15:27+0000
2023-08-27T15:27+0000
2023-08-27T15:27+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو كيف ينهار جزء من الصخرة ويغطي المنطقة المجاورة للدير.وبحسب شهود عيان فإن المواطنين الذين كانوا في المكان تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.وقالت رئيسة المكتب الصحفي للبطريركية، أندريا جاغمايدزه، للصحفيين إن "الانهيارات الصخرية الصغيرة بالقرب من الدير تحدث سنويا".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار صخري في جبل ضخم وسط جورجيا... فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار جزء صخري من جبل بالقرب من دير "شيومغفيمي"، الذي يعود للقرون الوسطى، بالقرب من مدينة متسخيتا في جورجيا.
ويظهر الفيديو كيف ينهار جزء من الصخرة ويغطي المنطقة المجاورة للدير.
وبحسب شهود عيان فإن المواطنين الذين كانوا في المكان تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.
وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى.
وقالت رئيسة المكتب الصحفي للبطريركية، أندريا جاغمايدزه، للصحفيين إن "الانهيارات الصخرية الصغيرة بالقرب من الدير تحدث سنويا".