عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230827/انهيار-صخري-في-جبل-ضخم-وسط-جورجيا-فيديو-1080465476.html
انهيار صخري في جبل ضخم وسط جورجيا... فيديو
انهيار صخري في جبل ضخم وسط جورجيا... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار جزء صخري من جبل بالقرب من دير "شيومغفيمي"، الذي يعود للقرون الوسطى، بالقرب من مدينة متسخيتا في جورجيا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T15:27+0000
2023-08-27T15:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103736/57/1037365705_114:0:1325:681_1920x0_80_0_0_014de9a309962bb1b8f87d0e7f1ede5d.jpg
ويظهر الفيديو كيف ينهار جزء من الصخرة ويغطي المنطقة المجاورة للدير.وبحسب شهود عيان فإن المواطنين الذين كانوا في المكان تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.وقالت رئيسة المكتب الصحفي للبطريركية، أندريا جاغمايدزه، للصحفيين إن "الانهيارات الصخرية الصغيرة بالقرب من الدير تحدث سنويا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103736/57/1037365705_266:0:1174:681_1920x0_80_0_0_a033ff331e92147f6b1aa32f0f05bbf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

انهيار صخري في جبل ضخم وسط جورجيا... فيديو

15:27 GMT 27.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan / Hua Shan China panorama (cropped photo)منزل في أعلى قمة جبل "هواشان" في الصين
منزل في أعلى قمة جبل هواشان في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Chensiyuan / Hua Shan China panorama (cropped photo)
تابعنا عبرTelegramNabd
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لانهيار جزء صخري من جبل بالقرب من دير "شيومغفيمي"، الذي يعود للقرون الوسطى، بالقرب من مدينة متسخيتا في جورجيا.
ويظهر الفيديو كيف ينهار جزء من الصخرة ويغطي المنطقة المجاورة للدير.
وبحسب شهود عيان فإن المواطنين الذين كانوا في المكان تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب.
وبحسب البيانات الأولية، لم يصب أحد بأذى.
وقالت رئيسة المكتب الصحفي للبطريركية، أندريا جاغمايدزه، للصحفيين إن "الانهيارات الصخرية الصغيرة بالقرب من الدير تحدث سنويا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала