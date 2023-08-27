عربي
https://sputnikarabic.ae/20230827/بكل-برودة-وهدوء-مواطن-روسي-يطعم-دبا-انتظره-عند-حافة-الطريق-فيديو--1080462139.html
بكل برودة وهدوء.. مواطن روسي يطعم دبا انتظره عند حافة الطريق.. فيديو
بكل برودة وهدوء.. مواطن روسي يطعم دبا انتظره عند حافة الطريق.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو لمواطن يقوم بإطعام دب بري في مقاطعة خاباروفسك جنوب شرقي روسيا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T13:37+0000
2023-08-27T13:37+0000
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104297/28/1042972815_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_21d3e81d12e63b54219b902f354dfdd9.jpg
وأظهر المقطع الذي جرى توثيقه من قبل أحد المواطنين من داخل سيارة عن قيام رجل بالتوقف بسيارته على جانب الطريق السريع في مقاطعة خاباروفسك والنزول منها لإطعام دب بري.وبينت اللقطات قدوم الدب الذي وقف إلى جانب الرجل وانتظره لتقديم بعض المأكولات له، ولم يقم الدب بأي خطوات عدوانية ضد الرجل الذي بقي هادئا وكأن شيئا لم يكن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104297/28/1042972815_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_438764410246289f1ab08fabdbdf247c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

بكل برودة وهدوء.. مواطن روسي يطعم دبا انتظره عند حافة الطريق.. فيديو

13:37 GMT 27.08.2023
© Depositphotos.com / Photowestدب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية
دب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Depositphotos.com / Photowest
تابعنا عبرTelegramNabd
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو لمواطن يقوم بإطعام دب بري في مقاطعة خاباروفسك جنوب شرقي روسيا.
وأظهر المقطع الذي جرى توثيقه من قبل أحد المواطنين من داخل سيارة عن قيام رجل بالتوقف بسيارته على جانب الطريق السريع في مقاطعة خاباروفسك والنزول منها لإطعام دب بري.
وبينت اللقطات قدوم الدب الذي وقف إلى جانب الرجل وانتظره لتقديم بعض المأكولات له، ولم يقم الدب بأي خطوات عدوانية ضد الرجل الذي بقي هادئا وكأن شيئا لم يكن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала