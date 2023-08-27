https://sputnikarabic.ae/20230827/بكل-برودة-وهدوء-مواطن-روسي-يطعم-دبا-انتظره-عند-حافة-الطريق-فيديو--1080462139.html
بكل برودة وهدوء.. مواطن روسي يطعم دبا انتظره عند حافة الطريق.. فيديو
بكل برودة وهدوء.. مواطن روسي يطعم دبا انتظره عند حافة الطريق.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو لمواطن يقوم بإطعام دب بري في مقاطعة خاباروفسك جنوب شرقي روسيا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T13:37+0000
2023-08-27T13:37+0000
2023-08-27T13:37+0000
روسيا
نادي الفيديو
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وأظهر المقطع الذي جرى توثيقه من قبل أحد المواطنين من داخل سيارة عن قيام رجل بالتوقف بسيارته على جانب الطريق السريع في مقاطعة خاباروفسك والنزول منها لإطعام دب بري.وبينت اللقطات قدوم الدب الذي وقف إلى جانب الرجل وانتظره لتقديم بعض المأكولات له، ولم يقم الدب بأي خطوات عدوانية ضد الرجل الذي بقي هادئا وكأن شيئا لم يكن.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104297/28/1042972815_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_438764410246289f1ab08fabdbdf247c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
بكل برودة وهدوء.. مواطن روسي يطعم دبا انتظره عند حافة الطريق.. فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا مقطع فيديو لمواطن يقوم بإطعام دب بري في مقاطعة خاباروفسك جنوب شرقي روسيا.
وأظهر المقطع الذي جرى توثيقه من قبل أحد المواطنين من داخل سيارة عن قيام رجل بالتوقف بسيارته على جانب الطريق السريع في مقاطعة خاباروفسك والنزول منها لإطعام دب بري.
وبينت اللقطات قدوم الدب الذي وقف إلى جانب الرجل وانتظره لتقديم بعض المأكولات له، ولم يقم الدب بأي خطوات عدوانية ضد الرجل الذي بقي هادئا وكأن شيئا لم يكن.