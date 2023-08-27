https://sputnikarabic.ae/20230827/تصريحات-رسمية-حول-احتمال-الإعلان-عن-تعبئة-جديدة-في-أوكرانيا-1080463901.html

تصريحات رسمية حول احتمال الإعلان عن تعبئة جديدة في أوكرانيا

تصريحات رسمية حول احتمال الإعلان عن تعبئة جديدة في أوكرانيا

سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني يعلن أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا، وأزمة بين الجيش السوداني والولايات المتحدة بسبب تصريحات... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T14:27+0000

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تصريحات رسمية حول احتمال الإعلان عن تعبئة جديدة في أوكرانيا.. أزمة بين الجيش السوداني والولايات المتحدة بسبب تصريحات للسفير الأمريكي تصريحات رسمية حول احتمال الإعلان عن تعبئة جديدة في أوكرانيا.. أزمة بين الجيش السوداني والولايات المتحدة بسبب تصريحات للسفير الأمريكي

البرهان يزور مصر والسعودية في أول خروج له منذ الحرب، ومشاة البحرية الأمريكية تعلن نيتها شراء 3 بطاريات لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكية، والنيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها تحسبا لأي تدخل عسكري، ولاغارد تقول إن الفائدة ستبقى مرتفعة بالقدر المطلوب لمواجهة التضخم.سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني يعلن أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانياأعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أنه قد يتم الإعلان عن موجة تعبئة جديدة في أوكرانيا.وعلق دانيلوف على تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العسكريين طلبوا منه زيادة التجنيد في الجيش، قائلا: "نعم الجيش يطالب، وعلى الأغلب سيكون هناك استدعاء إضافي، لكن هذا لا يعني أنه سيتجاوز الحدود التي اعتمدناها في 24 فبراير 2022".وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن أنه اعتقل 4 موظفين آخرين في مكاتب التجنيد العسكري، كجزء من حملة مستمرة على الفساد، إذ ساعد هؤلاء المعتقلون، أشخاصًا على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.وحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف جهاز الأمن الأوكراني أن المعتقلين موظفون في مكاتب التجنيد العسكرية ورؤساء اللجان الطبية العسكرية، حيث ساعدوا المتهربين على تجنب التجنيد والهروب إلى الخارج.وأضاف معربوني أن الشعب الأوكراني الذي يعيش على الأرض لا يتعدى 22 مليون نسمة من أصل 45 مليون نسمة، من جراء الهجرات المتتالية خاصة من فئة الشباب التي تستهدفها عمليات التجنيد المتتابعة التي يعلن عنها تباعًا.أزمة بين الجيش السوداني والولايات المتحدة بسبب تصريحات للسفير الأمريكي والبرهان يزور مصر والسعودية في اول خروج له منذ الحربأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن استيائها من التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي بالخرطوم جون جودفري، بشأن عدم صلاحية طرفي الصراع في البلاد للحكم، معتبرة أنها غير "غير لائقة".ووصفت الخارجية السودانية في بيان، تصريحات جودفري بأنها "تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية، ولا تساعد على الخروج من الأزمة".وأضافت أن في حديث السفير الأمريكي عن الجيش السوداني كطرف مكافئ لقوات الدعم السريع "افتقاد للإنصاف والاتساق الأخلاقي".وتابعت: "نتوقع من السفير الأمريكي وحكومة بلاده تصحيح هذا الموقف غير المتوازن والمعيب".كان جودفري قال إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما "غير صالحين لحكم البلاد"، وإن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.في الوقت نفسه يقوم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للجيش السوداني بأول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب حيث يزور مصر والسعودية وبحسب مراقبين فإن الجولة الخارجية للبرهان ستخدم مساري الحرب والسلام، فهو سيحاول الحصول على دعم عسكري من دول الجوار الصديقة وفي السعودية سيعمل على دفع جهود التسوية المتعثرة.وأشار سوركتي إلى أنه على الدولة في السودان أن تتخذ موقفا أكثر صرامة من السفير الأمريكي وحكومته التي يمثلها.مشاة البحرية الأمريكية تعلن نيتها شراء 3 بطاريات لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكيةأعلنت قوات المشاة البحرية الأمريكية (المارينز) عن نيتها شراء 3 بطاريات لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية بنسختها الأمريكية، في صفقة يمكن أن تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.وذكر موقع "i24 News" أنه ثاني إنجاز تجاري لشركة "رفائيل" الإسرائيلية التي تنتج هذه المنظومة الدفاعية بعد صفقة مع ألمانيا نالت الموافقة الأمريكية ببيع منظومة "سهم 3" بمبلغ 3.5 مليار دولار.ووفقا لبيان صادر عن الإدارة الأمريكية ستشمل الصفقة 1840 صاروخا اعتراضيا من طراز "تامير"، و44 منصة إطلاق إلى جانب أنظمة سيطرة وقيادة.وأوضحت أن جزءا كبيرا من الانتاج سيتم في الولايات المتحدة وليس بمنشآت "رفائيل" في إسرائيل، مشيرة إلى أن المنظومة الأمريكية سيتم تجهيزها مع رادار أمريكي وليس برادار إسرائيلي من إنتاج الصناعات الجوية.وتعتبر هذه الصفقة الثانية المرتبطة بالقبة الحديدية والموقعه مع الأمريكيين، حيث اشترى الجيش الأمريكي عام 2019 بطاريتين من إنتاج إسرائيلي بقيمة 340 مليون دولار.وأضاف أنه بالرغم من أن أمريكا تملك إمكانيات كبيرة وتحديداً الصواريخ خارج الأفق مثل الباتريوت لكن بالنسبة للصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى نجد أن القبة الحديدية متفوقة أكثر وإسرائيل لا تأمن أن تعطي القبة الحديدية إلا للولايات المتحدة الأمريكية، فقد كانت هناك عروض من قبل الناتو وأوكرانيا ولكن إسرائيل رفضت تماماً، لأنه معروف أن أمريكا ليست الدولة التي تدخل في صراع ويمكن للعدو الاستيلاء على سلاحها خاصةً وأن ميول أمريكا في استخدام مثل هذه المنظومة تعتبر استخدامات دفاعية وليست هجومية، بالتالي تعتبر القبة الحديدية ناجحة وتحديداً في مجال تأمين القطع البحرية والسفن الصغيرة بغض النظر عن من يستخدمها ولكنها تعتبر ناجحة".النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها تحسبا لأي تدخل عسكريأمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية موسى سالاو بارمو بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى.وأوضح رئيس الأركان النيجيري أن هذ القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر، ويهدف لاستبعاد "المفاجأة العامة" وضمان الرد المناسب.وأفادت تقارير في الأيام الأخيرة بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" للتدخل العسكري في النيجر مستمرة، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة قبل أسبوع أنه "تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر" لكن دون أن تكشف عنه.واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.وعقب الإطاحة ببازوم هددت "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر، وهو ما نددت به نيامي وشددت على أنه إعلان حرب.تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".ولفت إلى أن طرد السفير الفرنسي هو تحد وتصعيد ضد فرنسا ولكنه قد يكون لإرغام فرنسا على الحوار مع المجلس العسكري.وأضاف سيدي عبد الله أن التهديد بالحرب الهدف منه هو البحث عن حلول توافقية تفضي لحل سلمي للملف، مشيرا إلى أن خيار الحرب يظل مع كل ذلك ضعيفا، وفرنسا هي الوحيدة التي تقف ورائه.وأشار صالح إلى أن القادة في النيجر يحاولون تعبئة جماهيرية لمقاومة هذا التهديد بالتدخل العسكري لافتا إلى أن صعود الجماعات الإرهابية في هذه الفترة مستغلة حالة الضعف الأمني أمر وارد جدا ويهدد المنطقة بأكملها.لاغارد تقول إن الفائدة ستبقى مرتفعة بالقدر المطلوب لمواجهة التضخمقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيحدد تكاليف الاقتراض عند مستوى مرتفع حسب الحاجة وسيتركها عند هذا الحد طالما أن الأمر يتطلب إعادة التضخم إلى هدفه.ووصفت لاغارد "عصر عدم اليقين"، قائلة إنه من المهم أن توفر البنوك المركزية مرساة للاقتصاد وتضمن استقرار الأسعار بما يتماشى مع صلاحيات كل منها.وتأتي هذه التعليقات في وقت محوري بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ومنطقة اليورو المكونة من 20 دولة. ويقرر المسؤولون في فرانكفورت ما إذا كانوا سيضيفون زيادة أخيرة إلى موجة الزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى أن الاقتصاد ربما يستسلم للركود الذي تمكن من تجنبه بأعجوبة حتى الآن.في سياق متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنها ستراقب مستويات أجور الموظفين.وقالت إنه من المهم الحفاظ على التوقعات العامة للتضخم عند 2 في المئة، مشيرة إلى أنه "إذا قدرت النقابات العمالية وجمعيات الأعمال أن التضخم سيعود إلى 2 في المئة في وقت قصير نسبيًا، فلن يرغبوا في تغذية المزيد من التضخم من خلال زيادات في الأجور".وأضاف أن عملية رفع أسعار الفائدة لأكثر من 11 مرة توالياً بدأت تقلص معدلات التضخم لا سيما في الولايات المتحدة من 9.1 مطلع العام الحالي إلى 3.2% بنهاية الشهر الماضي وهذا يعد شيئا إيجابيا.وأضاف أرشيد أنها "ليست نهاية المطاف لأن معدلات التضخم سواء في أمريكا أو منطقة الاتحاد الأوروبي أعلى من المعدل المستهدف لدى البنوك المركزية في حدود 2% فهذا لا يعد فارقاً كبيراً ولكن هناك حاجة بأن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول وقد تحتاج أيضاً إلى المزيد من عملية الرفع في الفترة المقبلة من أجل إعادة معدل التضخم إلى المعدلات المستهدفة وهى نسبة أقل من 2% سنوياً".

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