عربي
https://sputnikarabic.ae/20230827/حزب-الله-اللبناني-ينشر-فيديو-لآليات-عسكرية-ومسيرات-شرقي-البلاد-1080463779.html
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو لآليات عسكرية ومسيرات شرقي البلاد
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو لآليات عسكرية ومسيرات شرقي البلاد
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، فيديو لعشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات بالإضافة إلى طائرات مسيرة واستطلاعية وراجمات صواريخ، في مدينة بعلبك... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T14:21+0000
2023-08-27T14:21+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed8e9926cd8fec5fa6f87eb736aa45f0.jpg
وقالت قناة "المنار" التابعة للحزب، إن "تلك الآليات والمدرعات حصدتها المقاومة من الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، ومن المعارك التي دارت عند الحدود الشرقية مع سوريا عام 2017، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع الذكرى السنوية السادسة لـ"تحرير الجرود الشرقية الحدودية للبنان" من التنظيمات المسلحة.وأقام "حزب الله"، أمس السبت، معرضًا عسكريًا في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية، حيث قدمت صواريخ الدفاع الجوي "سام-6".وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية، بحسب نص الشكوى.
https://sputnikarabic.ae/20230827/حزب-الله-يعرض-صواريخ-سام--6-خلال-معرض-عسكري-في-شرق-لبنان-1080449983.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261126_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69402e6872347e59568db771fe7d93ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو لآليات عسكرية ومسيرات شرقي البلاد

14:21 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegramNabd
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، فيديو لعشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات بالإضافة إلى طائرات مسيرة واستطلاعية وراجمات صواريخ، في مدينة بعلبك شرقي البلاد.
وقالت قناة "المنار" التابعة للحزب، إن "تلك الآليات والمدرعات حصدتها المقاومة من الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، ومن المعارك التي دارت عند الحدود الشرقية مع سوريا عام 2017، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع الذكرى السنوية السادسة لـ"تحرير الجرود الشرقية الحدودية للبنان" من التنظيمات المسلحة.
وأقام "حزب الله"، أمس السبت، معرضًا عسكريًا في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية، حيث قدمت صواريخ الدفاع الجوي "سام-6".
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
صواريخ أرض جو مصممة على غرار صواريخ سام 6 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
"حزب الله" يعرض صواريخ "سام -6" خلال معرض عسكري في شرق لبنان
02:06 GMT
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية، بحسب نص الشكوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала