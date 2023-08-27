https://sputnikarabic.ae/20230827/حزب-الله-اللبناني-ينشر-فيديو-لآليات-عسكرية-ومسيرات-شرقي-البلاد-1080463779.html
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو لآليات عسكرية ومسيرات شرقي البلاد
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو لآليات عسكرية ومسيرات شرقي البلاد
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، فيديو لعشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات بالإضافة إلى طائرات مسيرة واستطلاعية وراجمات صواريخ، في مدينة بعلبك... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T14:21+0000
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وقالت قناة "المنار" التابعة للحزب، إن "تلك الآليات والمدرعات حصدتها المقاومة من الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، ومن المعارك التي دارت عند الحدود الشرقية مع سوريا عام 2017، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع الذكرى السنوية السادسة لـ"تحرير الجرود الشرقية الحدودية للبنان" من التنظيمات المسلحة.وأقام "حزب الله"، أمس السبت، معرضًا عسكريًا في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية، حيث قدمت صواريخ الدفاع الجوي "سام-6".وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية، بحسب نص الشكوى.
https://sputnikarabic.ae/20230827/حزب-الله-يعرض-صواريخ-سام--6-خلال-معرض-عسكري-في-شرق-لبنان-1080449983.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني ينشر فيديو لآليات عسكرية ومسيرات شرقي البلاد
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نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، فيديو لعشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات بالإضافة إلى طائرات مسيرة واستطلاعية وراجمات صواريخ، في مدينة بعلبك شرقي البلاد.
وقالت قناة "المنار" التابعة للحزب، إن "تلك الآليات والمدرعات حصدتها المقاومة من الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، ومن المعارك التي دارت عند الحدود الشرقية مع سوريا عام 2017، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع الذكرى السنوية السادسة لـ"تحرير الجرود الشرقية الحدودية للبنان" من التنظيمات المسلحة.
وأقام "حزب الله"، أمس السبت، معرضًا عسكريًا في مدينة بعلبك
شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية، حيث قدمت صواريخ الدفاع الجوي "سام-6".
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن
الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية، بحسب نص الشكوى.