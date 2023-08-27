https://sputnikarabic.ae/20230827/حماس-ردا-على-تهديدات-نتنياهو-بقتل-أحد-مسؤوليها-المساس-بقادة-المقاومة-الفلسطينية-سيواجه-بقوة-وحزم-1080460509.html
"حماس" ردا على تهديدات نتنياهو بقتل أحد مسؤوليها: المساس بقادة المقاومة الفلسطينية سيواجه بقوة وحزم
"حماس" ردا على تهديدات نتنياهو بقتل أحد مسؤوليها: المساس بقادة المقاومة الفلسطينية سيواجه بقوة وحزم
حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري،... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T12:24+0000
2023-08-27T12:24+0000
2023-08-27T12:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن "تهديدات رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، وأي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم"، وفقا لصحيفة "فلسطين أون لاين".وأضافت، ان "الشيخ صالح وإخوانه جميعا وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار، في تصريحات "، ردا على تهديدات نتنياهو، إن "الخيارات كلها مفتوحة في حال أقدم الاحتلال على اغتيال شخصيات قيادية في المقاومة سواء كانت في غزة أو خارجها"، وفقا لصحيفة "فلسطين الآن".واعتبر الزهار أنوتأتي تصريحات "حماس" ردا على التهديدات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باستهداف قيادات من الحركة، ومن حركة الجهاد الإسلامي في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الجاري.وفي وقت سابق من اليوم، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري.وقال نتنياهو عن العاروري إنه "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه. حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر، كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230827/نتنياهو-يهدد-باغتيال-قادة-حماس-والحركة-تعلق-1080458845.html
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, العالم
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, العالم
"حماس" ردا على تهديدات نتنياهو بقتل أحد مسؤوليها: المساس بقادة المقاومة الفلسطينية سيواجه بقوة وحزم
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حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، ستواجه بقوة وحزم، مشددة على مواصلتها مقاومة الاحتلال حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن "تهديدات رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، وأي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم"، وفقا لصحيفة
"فلسطين أون لاين".
وأضافت، ان "الشيخ صالح وإخوانه جميعا وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، محمود الزهار، في تصريحات "، ردا على تهديدات نتنياهو، إن "الخيارات كلها مفتوحة في حال أقدم الاحتلال على اغتيال شخصيات قيادية في المقاومة سواء كانت في غزة أو خارجها"، وفقا لصحيفة
"فلسطين الآن".
"اغتيال إسرائيل لشخصيات خارج غزة هو بمثابة إعلان حرب على تلك الدول التي تستضيف هذه الشخصيات".
وتأتي تصريحات "حماس" ردا على التهديدات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باستهداف قيادات من الحركة، ومن حركة الجهاد الإسلامي في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الجاري.
وفي وقت سابق من اليوم، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري.
وقال نتنياهو عن العاروري إنه "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه. حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر، كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية
، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. وأفادت
وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.
وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.