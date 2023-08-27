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https://sputnikarabic.ae/20230827/رومانيا-تضاعف-كمية-الحبوب-الأوكرانية-المارة-عبر-أراضيها-وموانئها-للتصدير-1080456785.html
رومانيا تضاعف كمية الحبوب الأوكرانية المارة عبر أراضيها وموانئها للتصدير
رومانيا تضاعف كمية الحبوب الأوكرانية المارة عبر أراضيها وموانئها للتصدير
أعلن رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشيولاكو، أن بلاده ستضاعف كمية الحبوب الأوكرانية المارة عبر بلاده خلال شهرين. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T09:25+0000
2023-08-27T09:26+0000
العالم
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وأوضح تشيولاكو في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أنه "في عام 2023، سيكون لدى أوكرانيا نحو 40 مليون طن من الحبوب جاهزة للتصدير، ولتسهيل الأمر قمنا برفع السعة الاستيعابية لميناء كونستانتسا والطرق المؤدية إلى الميناء".وأضاف رئيس الوزراء الروماني أن رفع كفاءة ميناء كونستانتسا على البحر الأسود والطرق الأخرى، سيضاعف صادرات الحبوب الأوكرانية، لتصل إلى 4 ملايين طن شهريًا.وأشار تشيولاكو إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل السماح بالمرور الليلي للسفن، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وزيادة حركة السفن إلى 14 سفينة على الأقل يوميا، وفتح المزيد من المعابر الحدودية البرية، وتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في المحطات المتاخمة لأوكرانيا، لتسريع شحن البضائع. كما أضاف تشيولاكو أن مضاعفة حجم الشحنات العابرة من الحبوب الأوكرانية، يعني أيضًا أن أوكرانيا لن تضطر إلى استخدام مخازن الحبوب في كثير من الأحيان.
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العالم

رومانيا تضاعف كمية الحبوب الأوكرانية المارة عبر أراضيها وموانئها للتصدير

09:25 GMT 27.08.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 27.08.2023)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أعلن رئيس الوزراء الروماني مارسيل تشيولاكو، أن بلاده ستضاعف كمية الحبوب الأوكرانية المارة عبر بلاده خلال شهرين.
وأوضح تشيولاكو في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أنه "في عام 2023، سيكون لدى أوكرانيا نحو 40 مليون طن من الحبوب جاهزة للتصدير، ولتسهيل الأمر قمنا برفع السعة الاستيعابية لميناء كونستانتسا والطرق المؤدية إلى الميناء".
وأضاف رئيس الوزراء الروماني أن رفع كفاءة ميناء كونستانتسا على البحر الأسود والطرق الأخرى، سيضاعف صادرات الحبوب الأوكرانية، لتصل إلى 4 ملايين طن شهريًا.
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وأشار تشيولاكو إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل السماح بالمرور الليلي للسفن، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وزيادة حركة السفن إلى 14 سفينة على الأقل يوميا، وفتح المزيد من المعابر الحدودية البرية، وتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية في المحطات المتاخمة لأوكرانيا، لتسريع شحن البضائع.
كما أضاف تشيولاكو أن مضاعفة حجم الشحنات العابرة من الحبوب الأوكرانية، يعني أيضًا أن أوكرانيا لن تضطر إلى استخدام مخازن الحبوب في كثير من الأحيان.
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