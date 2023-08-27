https://sputnikarabic.ae/20230827/سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-تشيركاسي-وسط-أوكرانيا-1080450146.html

سماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا

سماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا

أفاد إيغور تابورتس، رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي في أوكرانيا، بوقوع انفجارات في المقاطعة الواقعة في وسط البلاد. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T03:06+0000

2023-08-27T03:06+0000

2023-08-27T03:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg

ونقلت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية عن تابورتس قوله: "سمعنا صوت انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وتم تنشيط أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة".موسكو- سبوتنيك. وفي وقت قريب، دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، للتحذير من وقوع غارات جوية، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الخريطة الإلكترونية.جاءذلك في أعقاب إعلان وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، محذرة من غارات جوية. ونشرت الوزارة بيانات الخريطة الإلكترونية التي تظهر مناطق تشغيل صافرات الإنذار في أجزاء متعددة من البلاد، وهي كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ونيكولاييف، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة نظام كييف في زابوروجيا وخيرسون.وتشير البيانات إلى أن صافرات الإنذار دوت في الفترة من الساعة 03:32 حتى 03:34 بتوقيت موسكو في كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد.بدأ الجيش الروسي في الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ردا على هجوم إرهابي نُفِّذ بواسطة نظام كييف على جسر القرم.وتستهدف الضربات الروسية المنشآت الطاقوية والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصالات ومراكز القيادة العسكرية في مناطق مختلفة من أوكرانيا. منذ ذلك الحين، يتم تفعيل صافرات الإنذار تقريبا يوميا لتحذير من وقوع غارات جوية في مناطق مختلفة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-الناتو-قد-يقنع-أوكرانيا-بتغيير-خطة-هجومها-المضاد-1080444061.html

https://sputnikarabic.ae/20230826/صحيفة-أوكرانيا-تعتمد-على-تكتيكات-جديدة-بهدف-رفع-معنويات-جنودها-المحبطين-1080429560.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا