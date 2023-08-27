عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-تشيركاسي-وسط-أوكرانيا-1080450146.html
سماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا
سماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا
أفاد إيغور تابورتس، رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي في أوكرانيا، بوقوع انفجارات في المقاطعة الواقعة في وسط البلاد. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T03:06+0000
2023-08-27T03:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6357c7d730e7f75d198803e17b242900.jpg
ونقلت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية عن تابورتس قوله: "سمعنا صوت انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وتم تنشيط أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة".موسكو- سبوتنيك. وفي وقت قريب، دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، للتحذير من وقوع غارات جوية، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الخريطة الإلكترونية.جاءذلك في أعقاب إعلان وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، محذرة من غارات جوية. ونشرت الوزارة بيانات الخريطة الإلكترونية التي تظهر مناطق تشغيل صافرات الإنذار في أجزاء متعددة من البلاد، وهي كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ونيكولاييف، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة نظام كييف في زابوروجيا وخيرسون.وتشير البيانات إلى أن صافرات الإنذار دوت في الفترة من الساعة 03:32 حتى 03:34 بتوقيت موسكو في كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد.بدأ الجيش الروسي في الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ردا على هجوم إرهابي نُفِّذ بواسطة نظام كييف على جسر القرم.وتستهدف الضربات الروسية المنشآت الطاقوية والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصالات ومراكز القيادة العسكرية في مناطق مختلفة من أوكرانيا. منذ ذلك الحين، يتم تفعيل صافرات الإنذار تقريبا يوميا لتحذير من وقوع غارات جوية في مناطق مختلفة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-الناتو-قد-يقنع-أوكرانيا-بتغيير-خطة-هجومها-المضاد-1080444061.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/صحيفة-أوكرانيا-تعتمد-على-تكتيكات-جديدة-بهدف-رفع-معنويات-جنودها-المحبطين-1080429560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502543_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_06853b8f3c8e351143023d1e7c019392.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

سماع دوي انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وسط أوكرانيا

03:06 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد إيغور تابورتس، رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة تشيركاسي في أوكرانيا، بوقوع انفجارات في المقاطعة الواقعة في وسط البلاد.
ونقلت صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية عن تابورتس قوله: "سمعنا صوت انفجارات في مقاطعة تشيركاسي وتم تنشيط أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة".
موسكو- سبوتنيك. وفي وقت قريب، دوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، للتحذير من وقوع غارات جوية، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الخريطة الإلكترونية.
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: "الناتو" قد يقنع أوكرانيا بتغيير خطة هجومها المضاد
أمس, 16:48 GMT
جاءذلك في أعقاب إعلان وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في أغلب أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، محذرة من غارات جوية.
ونشرت الوزارة بيانات الخريطة الإلكترونية التي تظهر مناطق تشغيل صافرات الإنذار في أجزاء متعددة من البلاد، وهي كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد وبولتافا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ونيكولاييف، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة نظام كييف في زابوروجيا وخيرسون.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
أمس, 06:45 GMT
وتشير البيانات إلى أن صافرات الإنذار دوت في الفترة من الساعة 03:32 حتى 03:34 بتوقيت موسكو في كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وفينيتسا وكيرفوغراد.
بدأ الجيش الروسي في الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ردا على هجوم إرهابي نُفِّذ بواسطة نظام كييف على جسر القرم.
وتستهدف الضربات الروسية المنشآت الطاقوية والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصالات ومراكز القيادة العسكرية في مناطق مختلفة من أوكرانيا. منذ ذلك الحين، يتم تفعيل صافرات الإنذار تقريبا يوميا لتحذير من وقوع غارات جوية في مناطق مختلفة في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала