https://sputnikarabic.ae/20230827/ضابط-أمريكي-بولندا-والمجر-ستستوليان-على-جزء-من-أراضي-أوكرانيا-1080461685.html
ضابط أمريكي: بولندا والمجر ستستوليان على جزء من أراضي أوكرانيا
ضابط أمريكي: بولندا والمجر ستستوليان على جزء من أراضي أوكرانيا
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تخسر معظم الأراضي بعد العملية الروسية الخاصة، بسبب تدخل بولندا والمجر. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T13:20+0000
2023-08-27T13:20+0000
2023-08-27T13:20+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
بولندا
المجر
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وقال: "ما الذي يمنع بودابست من غزو ترانسكارباثيا (مقاطعة أوكرانيا فيها جالية مجرية كبيرة) والاستيلاء عليها، حيث يعيش السكان المجريون؟ وما الذي سيمنع تدخل بولندا في منطقة فولين؟ لن يوقفهم أي شيء".ولفت ريتر على قناة "Dialogue Works" إلى أن "كل ما تبقى من أوكرانيا هو دولة صغيرة من دون إنتاج صناعي".وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الجوية-الروسية-تستهدف-مطارا-في-مقاطعة-كييف-1080458993.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, المجر
روسيا, أخبار أوكرانيا, بولندا, المجر
ضابط أمريكي: بولندا والمجر ستستوليان على جزء من أراضي أوكرانيا
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تخسر معظم الأراضي بعد العملية الروسية الخاصة، بسبب تدخل بولندا والمجر.
وقال: "ما الذي يمنع بودابست من غزو ترانسكارباثيا (مقاطعة أوكرانيا فيها جالية مجرية كبيرة) والاستيلاء عليها، حيث يعيش السكان المجريون؟ وما الذي سيمنع تدخل بولندا في منطقة فولين؟ لن يوقفهم أي شيء".
وأوضح ريتر أنه نتيجة لتصرفات الدول المجاورة، قد تعاني أوكرانيا من خسائر إقليمية فادحة، ولن تتمكن كييف من الحفاظ على السيطرة على المدن الساحلية، بما في ذلك نيكولاييف وأوديسا، إذا لم تذهب إلى تسوية سلمية للصراع في المستقبل القريب.
ولفت ريتر على قناة
"Dialogue Works" إلى أن "كل ما تبقى من أوكرانيا هو دولة صغيرة من دون إنتاج صناعي".
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.