https://sputnikarabic.ae/20230827/ضابط-روسي-نظام-كييف-يلقي-بجنوده-كطعم-لكشف-مواقع-القناصة-الروس-قرب-كوبيانسك-1080459151.html

ضابط روسي: نظام كييف يلقي بجنوده كطعم لكشف مواقع القناصة الروس قرب كوبيانسك

ضابط روسي: نظام كييف يلقي بجنوده كطعم لكشف مواقع القناصة الروس قرب كوبيانسك

كشف ضابط استطلاع روسي أن القيادة الأوكرانية تلقي بجنودها كطعم للتعرف على مواقع القناصة الروس، ومن ثم القضاء عليهم باستخدام المدفعية. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T11:34+0000

2023-08-27T11:34+0000

2023-08-27T11:34+0000

روسيا

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روى ضابط استطلاع في المجموعة الغربية للجيش الروسي في كوبيانسك لوكالة "سبوتنيك" أنه "في الآونة الأخيرة، حدثت واقعة أرسل فيها العدو جنوده لاستقطاب نيران قناصة العدو بعد أن تم تجهيز مدفع ودبابة أوكرانية مسبقا، إذ ركض الجنود على طول خط المواجهة، واستدرجوا نيراننا".وأضاف الضابط الروسي أن "العديد من الجنود كانوا يتحركون، بدون انحناء أو اختباء، على مرمى بصر القوات الروسية على خط المواجهة، ففتح القناصة النار عليهم، مما أدى إلى القضاء على جندي واحد من العدو"، مضيفا أنه "عقب ذلك بدأت مدفعية العدو بالتصويب علينا، وبعد ذلك خرجت دبابة وبدأت تمشيط المنطقة بالكامل".وأشار الضابط إلى أن العدو بدأ يستخدم هذه التكتيكات في الآونة الأخيرة على محور كوبيانسك. وقال رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، لوكالة سبوتنيك، يوم الإثنين الماضي، إن المواجهات العسكرية بين القوات تجري غير بعيدا عن قرية سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.وتحدث تقرير وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن تحسن الوضع على طول خط المواجهة على محور كوبيانسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

https://sputnikarabic.ae/20230827/-مستشار-أمريكي-روسيا-وحدها-ستكون-قادرة-على-ضمان-الأمن-والاستقرار-في-أوكرانيا-والعالم-1080451983.html

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