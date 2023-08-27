https://sputnikarabic.ae/20230827/ظاهرة-الكلاب-البشرية-تبشير-بالموت-الرمزي-للإنسان-1080461519.html
ظاهرة "الكلاب البشرية" تبشير بالموت الرمزي للإنسان
ظاهرة "الكلاب البشرية" تبشير بالموت الرمزي للإنسان
في حلقة اليوم: خطورة ظاهرة "الكلاب البشرية" على المجتمعات، السعودية تقيم حفل "ليلة الدموع"، نجمة عالمية تتعرّض لموقف محرج على مسرح الرياض، رحيل الصحفي طلال... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T13:10+0000
2023-08-27T13:10+0000
2023-08-27T13:10+0000
راديو
صدى الحياة
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ظاهرة "الكلاب البشرية" تبشير بالموت الرمزي للإنسان
ظاهرة "الكلاب البشرية" تبشير بالموت الرمزي للإنسان
لطالما كانت المجتمعات الغربية هي السبّاقة لتبني ظواهر جديدة في المجتمع وإن كانت غريبة، ولكن هناك ظواهر مخيفة تنتشر في أوساط المجتمعات الأوروبية لا يقبلها العقل، كأن يتحول إنسان إلى "كلب بشري"، يعيش حياة الكلاب بتفاصيلها ويأكل ما ياكلون ويشرب وينبح بطريقتهم.من أغرب الظواهر المنتشرة في المجتمعات الأوروبية وخاصة في بريطانيا، ظاهرة "الكلاب البشرية"، فمالذي يجعل ويدفع بالإنسان إلى التفكير بأن يصبح كلبا، وماهي مخاطر انتشار هذه الظاهرة في العالم؟حول هذا الموضوع، قال الدكتور في علم الاجتماع سعيد علي نجدي لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
ظاهرة "الكلاب البشرية" تبشير بالموت الرمزي للإنسان
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في حلقة اليوم: خطورة ظاهرة "الكلاب البشرية" على المجتمعات، السعودية تقيم حفل "ليلة الدموع"، نجمة عالمية تتعرّض لموقف محرج على مسرح الرياض، رحيل الصحفي طلال سلمان صاحب شعار "صوت الذين لا صوت لهم"، عودة "حفلات الطلاق" في مصر، طالبة عراقية تنجب وليدها داخل قاعة الامتحان، الذكاء الاصطناعي قد يكرّر أخطاء عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
لطالما كانت المجتمعات الغربية هي السبّاقة لتبني ظواهر جديدة في المجتمع وإن كانت غريبة، ولكن هناك ظواهر مخيفة تنتشر في أوساط المجتمعات الأوروبية لا يقبلها العقل، كأن يتحول إنسان إلى "كلب بشري"، يعيش حياة الكلاب بتفاصيلها ويأكل ما ياكلون ويشرب وينبح بطريقتهم.
من أغرب الظواهر المنتشرة في المجتمعات الأوروبية وخاصة في بريطانيا، ظاهرة "الكلاب البشرية"، فمالذي يجعل ويدفع بالإنسان إلى التفكير بأن يصبح كلبا، وماهي مخاطر انتشار هذه الظاهرة في العالم؟
حول هذا الموضوع، قال الدكتور في علم الاجتماع سعيد علي نجدي لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ هذه الظاهرة اليوم، هناك صنع لإنسان جديد، والعالم الغربي اليوم فرض أنماطا عديدة من الصور التي تشكّل عنفا رمزيا على الفرد، ومن هنا ضُربت ثقته بنفسه، وهناك تبشير بالموت الرمزي للإنسان ونحن على عتبة التحكم الكامل به من ناحية التكنولوجيا".
وأشار الدكتور سعيد علي نجدي إلى أنّ "الرأسمالية تخلق أنواعا وتعبيرات جديدة حتى يبتم تلبية المردود الاقتصادي والاستهلاكي، وكل مرة نسمع عن استحداث وسائل وهويات جديدة ورغبات جديدة مصنعة حتى يذهب الإنسان لتقليدها، وكل هذا له مردود اقتصادي، الّذي ينمّط من خلال الصور والدعاية والترويج".
التفاصيل في الملف الصوتي...