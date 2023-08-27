https://sputnikarabic.ae/20230827/عدسة-سبوتنيك-ترصد-أليات-وأسلحة-روسية-في-متحف-عسكري-لحزب-الله-صور-1080455605.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد أليات وأسلحة روسية في متحف عسكري لحزب الله... صور

عدسة "سبوتنيك" ترصد أليات وأسلحة روسية في متحف عسكري لحزب الله... صور

رصدت عدسة سبوتنيك آليات عسكرية وأسلحة روسية في المتحف العسكري الذي افتتحه حزب الله، يوم السبت، في مدينة بعلبك شرقي لبنان. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T08:27+0000

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وكان قد افتتح حزب الله اللبناني، يوم أمس السبت، متحفا عسكريا بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية ذللك تحت عنوان "بعلبك حكاية الشمس للأرض"، برعاية رئيس المجلس السياسي في الحزب، إبراهيم أمين السيد، وبحضور عدد من رجال الدين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والبلدية وحشد جماهيري.المتحف أقيم في منطقة العسيرة، وهي المنطقة ذاتها التي اختطف فيها الكوماندوس الإسرائيلي المواطن اللبناني حسن نصر الله، بعملية إنزال في آب 2006 بعد تشابه أسماء بينه وبين الأمين العام لحزب الله.كما أن المتحف يمتد على مساحة 10452 متر مربع محاكاة مساحة لبنان التي تبلغ 10452 كلم مربع، ويحتوي على أكثر من 50 آلية عسكرية ومدافع وغيرها.وكان من ضمن الأسلحة صواريخ سام-6، وآليات مضادة للطائرات وقتال المشاة "شيلكا"، بالإضافة إلى مدفع فوزديكا 122 ملم ومضاد الطائرات وZSU-57-2 وغيره من الآليات والأسلحة.كما ظهر بعض الأسلحة التي استولى عليها الحزب منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 حتى التحرير الأول لجنوب لبنان عام 2000.واحتوى المتحف أيضا، على آليات غنمها حزب الله من الجيش الإسرائيلي خلال حرب يوليو/تموز 2006، وآليات وعتاد من تحرير السلسلة الشرقية لجرود البقاع من المجموعات الإرهابية المسلحة عام 2017.وعبر عدد من الحضور لـ "سبوتنيك" على أن المتحف "لا مثيل له وهو يخلد تضحيات ومسيرة شباب حزب الله الذين سقطوا في طريق دفاعهم عن لبنان، ولكل آليه في المتحف حكاية حصلت معهم، وما المتحف إلا دليل خير وخطوة على طريق تحرير فلسطين، والمتحف تحفة، زاد بعلبك عنفوانا إلى عنفوانها كونها خزان بشري للمقاومة".

https://sputnikarabic.ae/20230826/حزب-الله-اللبناني-خيمة-مزارع-شبعا-أوقفت-العدو-الإسرائيلي-وجعلته-ضعيفا-ولا-يقوى-على-اتخاذ-قرار-1080437747.html

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