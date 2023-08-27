https://sputnikarabic.ae/20230827/قائد-عسكري-إيراني-العدو-يسعى-لإضعاف-صناعاتنا-الدفاعية-1080465094.html

قائد عسكري إيراني: العدو يسعى لإضعاف صناعاتنا الدفاعية

قائد عسكري إيراني: العدو يسعى لإضعاف صناعاتنا الدفاعية

قال مستشار رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، العميد حسين اشتري، اليوم الأحد، إن قوة الردع التي حققتها الصناعة الدفاعية الإيرانية دفعت العدو إلى التركيز على... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T14:55+0000

2023-08-27T14:55+0000

2023-08-27T14:55+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد اشتري جاءت خلال زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية، مضيفا أن إنجازات وزارة الدفاع في بلاده تعزز الشموخ الوطني.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن إنجازات الصناعة الدفاعية في بلاده هي ثمرة جهود المختصين في وزارة الدفاع، واصفا إياها بأنها "تنهض بالاقتدار وتعزز الأمل بالمستقبل".وشدد العميد حسين اشتري على أن إيران تشهد المزيد من التقدم في مجال الصناعات الدفاعية، واليوم أصبحت تلك الصناعات مظهرا من مظاهر الأمل والإيمان بمستقبل البلاد.وفي السياق نفسه، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، عباس مقتدائي، إن منطقة الشرق الأوسط تدين بأمنها لإيران، مضيفا أن "الصناعات العسكرية الإيرانية لها طابع دفاعي، لكنها لصالح جميع دول المنطقة، التي تدين بأمنها لإيران ولوصول العلماء الإيرانيين إلى التكنولوجيا الجديدة".وأضاف البرلماني الإيراني أن "صناعة الدفاع الإيرانية أصبحت قوية للغاية وتعتمد على القدرات المحلية وتلبي احتياجات البلاد بشكل كامل، وبالاعتماد على الإمكانات الداخلية، تمكنا من خلق الردع اللازم".ولفت عباس مقتدائي إلى إمكانية استخدام المعرفة الحاصلة في الصناعة الدفاعية الإيرانية في القطاعات الأخرى، المدنية، مشيرا إلى أن مجلس الشورى الإيراني يدعم إنجازات وجهود ومساعي الصناعة الدفاعية بشكل كبير، مع مراعاة توفير المصالح الوطنية والأمن القومي لإيران.وشدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، على أن العملية الجارية في الصناعات الدفاعية الإيرانية تعد عملية متنامية لضمان مصالح الشعب الإيراني ككل.

https://sputnikarabic.ae/20230827/برلماني-إيراني-صناعاتنا-الدفاعية-لصالح-جميع-دول-منطقة-الشرق-الأوسط-1080457408.html

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