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https://sputnikarabic.ae/20230827/لجنة-التحقيق-الروسية-تحدد-هوية-القتلى-العشرة-في-حادثة-تحطم-طائرة-بريغوجين---عاجل-1080458057.html
لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية القتلى العشرة في حادثة تحطم "طائرة بريغوجين" - عاجل
لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية القتلى العشرة في حادثة تحطم "طائرة بريغوجين" - عاجل
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها تمكنت من تحديد هوية القتلى العشرة في حادثة تحطم "طائرة بريغوجين" والتي تتوافق مع سجل مسافري الرحلة. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T10:45+0000
2023-08-27T11:09+0000
روسيا
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وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية في بيان لها على قناة "تلغرام"، إنه "في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية، ووفقا لنتائجها، تم تحديد هويات جميع القتلى العشرة، وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل مسافري الرحلة".ونشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"، يوم الأربعاء في 23 أغسطس/ آب، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي، وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.
https://sputnikarabic.ae/20230825/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-عن-ملابسات-حادثة-تحطم-طائرة-بريغوجين-1080421546.html
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روسيا

لجنة التحقيق الروسية تحدد هوية القتلى العشرة في حادثة تحطم "طائرة بريغوجين" - عاجل

10:45 GMT 27.08.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 27.08.2023)
طائرة سعودية خاصة
طائرة سعودية خاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها تمكنت من تحديد هوية القتلى العشرة في حادثة تحطم "طائرة بريغوجين" والتي تتوافق مع سجل مسافري الرحلة.
وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية في بيان لها على قناة "تلغرام"، إنه "في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في مقاطعة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية، ووفقا لنتائجها، تم تحديد هويات جميع القتلى العشرة، وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل مسافري الرحلة".
ونشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"، يوم الأربعاء في 23 أغسطس/ آب، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.
لجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن ملابسات حادثة تحطم "طائرة بريغوجين"
25 أغسطس, 17:09 GMT
وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".
وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي، وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.
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