https://sputnikarabic.ae/20230827/ماذا-وراء-رسائل-ماكرون-للمغرب-بعد-جمود-العلاقات-لفترة-طويلة-1080466617.html

ماذا وراء رسائل ماكرون للمغرب بعد جمود العلاقات لفترة طويلة؟

ماذا وراء رسائل ماكرون للمغرب بعد جمود العلاقات لفترة طويلة؟

تعيش العلاقات المغربية - الفرنسية حالة من البرود منذ فترة طويلة، بسبب الخلافات العميقة والمتراكمة بين البلدين. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T16:06+0000

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لم يقتصر الخلاف بين البلدين على ملف خفض التأشيرات للمغاربة من قبل الجانب الفرنسي، بل عززه عدم وضوح موقف فرنسا من قضية الصحراء، وهو ما تنتظر إليه الرباط على أنه الملف الفاصل في علاقاتها مع باريس.ورغم أن الرباط كانت أول وجهة مغاربية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد توليه الرئاسة عام 2017، وهي الزيارة التي وصفت بـ"زيارة صداقة خاصة"، إلا أنه سرعان ما توترت العلاقات، التي أصبحت في حالة تذبذب وتراجع مقارنة بفترات نموها في عهد الرئيسين المحافظين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.ظهرت التوترات علانية بعد قرار السلطات الفرنسية عام 2021 خفض عدد تأشيرات الدخول للمغاربة على خلفية رفض المملكة إعادة مهاجرين غير مرغوب فيهم، حسب باريس، التي تراجعت عن قرارها في وقت لاحق، غير أن الأزمة مستمرة حتى الآن.وفي فبراير/ شباط 2023 صدر في الجريدة الرّسمية للمملكة المغربية، بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكد إنهاء مهام محمد بنشعبون، كسفير للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية، ومنذ ذلك الحين يسود الجمود العلاقات الثنائية.برقية ماكرونفي 25 أغسطس/ آب الجاري، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برقية تهنئة لملك المغرب محمد السادس، قال فيها إن "الصداقة العميقة والراسخة بين بلدينا هي أفضل إرث لماضينا".وأضاف: "الاحتفال بعيد الشباب يعد مناسبة قيمة للإشادة بالعمل الحاسم الذي يقوم به جلالة الملك لمواصلة تحديث المغرب".يشير البرلماني المغربي نور الدين كربال، إلى أن مضمون رسالة ماكرون يحمل بعض التفاؤل، لكن سياسته الخارجية بها بعض الكبرياء، إذ لم يتحرر النظام الفرنسي من عقدة الاستعمار، وفق قوله.ويضيف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا دخلت في الأزمة الأوكرانية، وعملت على تأزيم العلاقة مع روسيا، وخلقت العديد من المشكلات، ما جعلها منبوذة حتى مع العديد من الدول الأفريقية.وفي أكثر من مرة أشار مسؤولون مغاربة إلى ضرورة التعامل بمبدأ "رابح - رابح"، لكن فرنسا لم تصل للقناعة بذلك، حسب البرلماني المغربي.موقف فرنسا من الصحراءويتابع كربال: "الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، رغم اعتراف العديد من الدول وتأييدها الطرح المغربي، إلا أن سياسة ماكرون مضطربة دون وجهة أو قبلة، إذ لعب على وتر الخلافات بين المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية".وغير الغرب من سياسة تعامله الخارجية خلال السنوات الأخيرة، انطلاقا من موقف الدول من قضية الصحراء، وهو ما أعلنه الملك محمد السادس أكثر من مرة في خطاباته، الأمر الذي يؤكده البرلماني المغربي، الذي يقول إن الرباط لم تعد كما كانت في السابق، وأنه رغم سحب المغرب سفيره من فرنسا، إلا أنه يحترم التعاملات مع الشركات الفرنسية، التي تراجعت فرصها في الآونة الأخيرة في الحصول على مشروعات بالمغرب.سياسة ثابتةيقول الباحث في العلاقات الدولية الحسين كنون، إن السياسة الخارجية للمغرب ترسمها ما أكد عليه الملك محمد السادس، بأن نظارة المغرب التي يرى من خلالها علاقاته مع الدول الأخرى يتوقف على موقفها من مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه بشأن الصحراء.ويرى كنون، في حديثه مع "سبوتنيك" أن فرنسا مطالبة في الوقت الراهن بالكشف عن موقفها من مقترح الحكم الذاتي بشأن الصحراء.وبين عين المستعمر، التي ينظر بها ماكرون للدول المغاربية، وعين الصحراء التي يقيم بها المغرب علاقته مع الدول الأخرى، تسود مرحلة الجمود التي تتطلب، وفق الحسين كنون، تراجع فرنسا وتصحيح نهجها، في ظل تمسك المغرب بموقفه دون تراجع.ويشير الباحث في العلاقات الدولية إلى أن المغرب أصبح وجهة للاستثمارات الأجنبية، وبوابة لأفريقيا، التي باتت سلة غذاء العالم، الأمر الذي يتطلب التعامل مع المغرب بناء على سيادته الكاملة على أراضيها.ورغم أن الرسالة الأخيرة من ماكرون قد تفتح الباب لمحادثات حول القضايا الخلافية، لكن المغرب يشترط وضوح الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، الأمر الذي يمكن أن يحول دون الخروج من حالة الجمود الحالية، في ظل عدم رغبة فرنسا في إعلان موقف تنتظره الرباط.

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