عربي
https://sputnikarabic.ae/20230827/مرشح-رئاسي-أمريكي-يؤيد-انتقاد-موسكو-الغرب-لإمداده-أوكرانيا-بذخائر-اليورانيوم-المنضب-1080464766.html
مرشح رئاسي أمريكي يؤيد انتقاد موسكو الغرب لإمداده أوكرانيا بذخائر "اليورانيوم المنضب"
مرشح رئاسي أمريكي يؤيد انتقاد موسكو الغرب لإمداده أوكرانيا بذخائر "اليورانيوم المنضب"
أيّد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، مقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول الضرر الذي تلحقه واشنطن... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T14:49+0000
2023-08-27T14:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502366_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_18813a348c1f32dc909fb5dccec198cc.jpg
ونشر كينيدي على حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) رابطًا لترجمة إنجليزية لمقال زاخاروفا، الذي كان قد نشر في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، وعلى موقع وزارة الخارجية الروسية، منذ يومين، معلقًا: "ندمر أوكرانيا من أجل إنقاذها".وأكد كينيدي أنه إذا أصبح رئيسًا لأمريكا، سينهي "هذه السياسة الطائشة وغير الإنسانية".وترى زاخاروفا أن "أوكرانيا تتحول إلى أرض غير صالحة للعيش، بسبب استيراد الذخيرة البريطانية والأمريكية المشعة باليورانيوم المنضب، والسامة للغاية".وحذرت من مخاطر ارتفاع معدلات الأورام والسرطانات، وتلوث التربة، وخطر هلاك مختلف الكائنات الحية.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ضابط-أمريكي-بولندا-والمجر-ستستوليان-على-جزء-من-أراضي-أوكرانيا-1080461685.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502366_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_1e96ba95667e8f515b5e8cce516c2ee7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مرشح رئاسي أمريكي يؤيد انتقاد موسكو الغرب لإمداده أوكرانيا بذخائر "اليورانيوم المنضب"

14:49 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أيّد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، مقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول الضرر الذي تلحقه واشنطن بأوكرانيا، عن طريق إمدادها بالذخيرة.
ونشر كينيدي على حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) رابطًا لترجمة إنجليزية لمقال زاخاروفا، الذي كان قد نشر في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، وعلى موقع وزارة الخارجية الروسية، منذ يومين، معلقًا: "ندمر أوكرانيا من أجل إنقاذها".

وأضاف كينيدي أن مقال زاخاروفا "يفتح الأعين" حول "ذخيرة اليورانيم المنضب" التي تصدرها أمريكا.

وأكد كينيدي أنه إذا أصبح رئيسًا لأمريكا، سينهي "هذه السياسة الطائشة وغير الإنسانية".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
ضابط أمريكي: بولندا والمجر ستستوليان على جزء من أراضي أوكرانيا
13:20 GMT

يذكر أن زاخاروفا قد كتبت مقالًا في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، أول أمس الجمعة، تحذر من خطورة ذخيرة "اليورانيوم المنضب" التي تصدرها أمريكا وبريطانيا إلى أوكرانيا.

وترى زاخاروفا أن "أوكرانيا تتحول إلى أرض غير صالحة للعيش، بسبب استيراد الذخيرة البريطانية والأمريكية المشعة باليورانيوم المنضب، والسامة للغاية".
وحذرت من مخاطر ارتفاع معدلات الأورام والسرطانات، وتلوث التربة، وخطر هلاك مختلف الكائنات الحية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:10 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала