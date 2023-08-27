https://sputnikarabic.ae/20230827/مرشح-رئاسي-أمريكي-يؤيد-انتقاد-موسكو-الغرب-لإمداده-أوكرانيا-بذخائر-اليورانيوم-المنضب-1080464766.html
مرشح رئاسي أمريكي يؤيد انتقاد موسكو الغرب لإمداده أوكرانيا بذخائر "اليورانيوم المنضب"
مرشح رئاسي أمريكي يؤيد انتقاد موسكو الغرب لإمداده أوكرانيا بذخائر "اليورانيوم المنضب"
أيّد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، مقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول الضرر الذي تلحقه واشنطن... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T14:49+0000
2023-08-27T14:49+0000
2023-08-27T14:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشر كينيدي على حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) رابطًا لترجمة إنجليزية لمقال زاخاروفا، الذي كان قد نشر في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، وعلى موقع وزارة الخارجية الروسية، منذ يومين، معلقًا: "ندمر أوكرانيا من أجل إنقاذها".وأكد كينيدي أنه إذا أصبح رئيسًا لأمريكا، سينهي "هذه السياسة الطائشة وغير الإنسانية".وترى زاخاروفا أن "أوكرانيا تتحول إلى أرض غير صالحة للعيش، بسبب استيراد الذخيرة البريطانية والأمريكية المشعة باليورانيوم المنضب، والسامة للغاية".وحذرت من مخاطر ارتفاع معدلات الأورام والسرطانات، وتلوث التربة، وخطر هلاك مختلف الكائنات الحية.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ضابط-أمريكي-بولندا-والمجر-ستستوليان-على-جزء-من-أراضي-أوكرانيا-1080461685.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مرشح رئاسي أمريكي يؤيد انتقاد موسكو الغرب لإمداده أوكرانيا بذخائر "اليورانيوم المنضب"
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أيّد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، مقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول الضرر الذي تلحقه واشنطن بأوكرانيا، عن طريق إمدادها بالذخيرة.
ونشر كينيدي على حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) رابطًا لترجمة إنجليزية لمقال زاخاروفا، الذي كان قد نشر في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، وعلى موقع وزارة الخارجية الروسية، منذ يومين، معلقًا: "ندمر أوكرانيا من أجل إنقاذها".
وأضاف كينيدي أن مقال زاخاروفا "يفتح الأعين" حول "ذخيرة اليورانيم المنضب" التي تصدرها أمريكا.
وأكد كينيدي أنه إذا أصبح رئيسًا لأمريكا، سينهي "هذه السياسة الطائشة وغير الإنسانية".
يذكر أن زاخاروفا قد كتبت مقالًا في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، أول أمس الجمعة، تحذر من خطورة ذخيرة "اليورانيوم المنضب" التي تصدرها أمريكا وبريطانيا إلى أوكرانيا.
وترى زاخاروفا أن "أوكرانيا تتحول إلى أرض غير صالحة للعيش، بسبب استيراد الذخيرة البريطانية والأمريكية المشعة باليورانيوم المنضب، والسامة للغاية".
وحذرت من مخاطر ارتفاع معدلات الأورام والسرطانات، وتلوث التربة، وخطر هلاك مختلف الكائنات الحية.