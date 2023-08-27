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https://sputnikarabic.ae/20230827/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يقود-أوكرانيا-إلى-حرب-أهلية-1080467038.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يقود أوكرانيا إلى حرب أهلية
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يقود أوكرانيا إلى حرب أهلية
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية،... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T16:31+0000
2023-08-27T16:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "نحن نرى الوضع على الجبهة. لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد. هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك. كل هذا كذب. لا أحد يخترق أي مكان. يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".ولفت سوسكين إلى أن الأوكرانيين يرفضون خوض الحرب ويقاومون السلطات.وأضاف سوسكين: "لقد أصبح الوضع داخل أوكرانيا متفاقما للغاية. في رأيي، أصبح نظام زيلينسكي بالفعل مجرمًا".في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يقود أوكرانيا إلى حرب أهلية

16:31 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.
وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "نحن نرى الوضع على الجبهة. لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد. هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك. كل هذا كذب. لا أحد يخترق أي مكان. يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأشار سوسكين إلى أن أيام نظام كييف أصبحت معدودة، وأن زيلينسكي غير قادر على إدارة البلاد خلال الصراع العسكري ويحاول إخفاء الإخفاقات على خط المواجهة.

ولفت سوسكين إلى أن الأوكرانيين يرفضون خوض الحرب ويقاومون السلطات.
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14:49 GMT
وأضاف سوسكين: "لقد أصبح الوضع داخل أوكرانيا متفاقما للغاية. في رأيي، أصبح نظام زيلينسكي بالفعل مجرمًا".
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
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