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https://sputnikarabic.ae/20230827/مستشار-الرئيس-الإيراني-العمل-جار-لتجهيز-ممر-شمالجنوب-للعمل-بكامل-طاقته-1080462055.html
مستشار الرئيس الإيراني: العمل جار لتجهيز ممر النقل "شمال–جنوب" للعمل بكامل طاقته
مستشار الرئيس الإيراني: العمل جار لتجهيز ممر النقل "شمال–جنوب" للعمل بكامل طاقته
أكد حجة الله عبد الملكي، مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أنه يجري حاليًا تجهيز ممر... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T13:41+0000
2023-08-27T13:42+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد الملكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن في المناطق الاقتصادية الحرة الإيرانية موجودون في جميع نقاط الدخول والخروج من البلاد تقريبًا، ونحن أحد المكلفين باستكمال "ممر شمال – جنوب"، و"ممر شرق – غرب" في البلاد".وتابع عبد الملكي: "هذا الممر آمن للغاية وتكلفة نقل البضائع عبره منخفضة للغاية، ولذلك فإننا نواصل دعوة جميع الدول المجاورة من جهة شمال إيران وجنوبها لاستخدام "ممر شمال – جنوب" لنقل بضائعها والاستفادة من أمان وانخفاض تكلفة النقل عبر هذا الممر".وفي وقت سابق، أكد شهريار شهرياري، مدير جمارك محافظة كلستان شمالي إيران، يوم السبت، دخول أول قطار حاويات روسي الأراضي الإيرانية في طريقه نحو السعودية.ونقلت وكالة "فارس"، عن المسؤول الإيراني، شهريار شهرياري، أن القطار الروسي الذي يحمل 36 حاوية سيمر عبر منفذ إينجه برون الحدودي الواقع بين إيران وتركمنستان، بعدما اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال - جنوب.
https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-أول-قطار-تجاري-روسي-يتجه-نحو-السعودية-مرورا-بطهران-1080442238.html
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إيران, روسيا, العالم
إيران, روسيا, العالم

مستشار الرئيس الإيراني: العمل جار لتجهيز ممر النقل "شمال–جنوب" للعمل بكامل طاقته

13:41 GMT 27.08.2023 (تم التحديث: 13:42 GMT 27.08.2023)
© Fotolia / Sputnik/Borna_Mirإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Fotolia / Sputnik/Borna_Mir
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أكد حجة الله عبد الملكي، مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أنه يجري حاليًا تجهيز ممر النقل الدولي "شمال – جنوب" للعمل بكامل طاقته.
طهران - سبوتنيك. وقال عبد الملكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن في المناطق الاقتصادية الحرة الإيرانية موجودون في جميع نقاط الدخول والخروج من البلاد تقريبًا، ونحن أحد المكلفين باستكمال "ممر شمال – جنوب"، و"ممر شرق – غرب" في البلاد".

وأضاف: "من أهم الممرات التي لدينا "ممر شمال – جنوب"، الذي يبدأ من الأراضي الروسية ويدخل الأراضي الإيرانية ثم إلى الخليج، ومن الخليج إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى، ويجري الآن تجهيز هذا الممر للعمل بطاقته الكاملة، ووضع الخطط لمرور البضائع عبر هذا الطريق بشكل كامل".

قطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
إعلام: أول قطار تجاري روسي يتجه نحو السعودية مرورا بطهران
أمس, 15:36 GMT
وتابع عبد الملكي: "هذا الممر آمن للغاية وتكلفة نقل البضائع عبره منخفضة للغاية، ولذلك فإننا نواصل دعوة جميع الدول المجاورة من جهة شمال إيران وجنوبها لاستخدام "ممر شمال – جنوب" لنقل بضائعها والاستفادة من أمان وانخفاض تكلفة النقل عبر هذا الممر".
وفي وقت سابق، أكد شهريار شهرياري، مدير جمارك محافظة كلستان شمالي إيران، يوم السبت، دخول أول قطار حاويات روسي الأراضي الإيرانية في طريقه نحو السعودية.
ونقلت وكالة "فارس"، عن المسؤول الإيراني، شهريار شهرياري، أن القطار الروسي الذي يحمل 36 حاوية سيمر عبر منفذ إينجه برون الحدودي الواقع بين إيران وتركمنستان، بعدما اختار طريقا آخر لنقل السلع ضمن ممر شمال - جنوب.
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