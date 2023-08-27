https://sputnikarabic.ae/20230827/مستشار-لدى-البنتاغون-بولندا-وليتوانيا-تريدان-التدخل-عسكريا--في-أوكرانيا-دون-اتفاق-مع-الناتو-1080469549.html
مستشار لدى البنتاغون: بولندا وليتوانيا تريدان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون اتفاق مع "الناتو"
مستشار لدى البنتاغون: بولندا وليتوانيا تريدان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون اتفاق مع "الناتو"
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن بولندا وليتوانيا تريدان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون تنسيق تحركاتها مع "الناتو". 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T18:01+0000
2023-08-27T18:01+0000
2023-08-27T18:01+0000
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وقال ماكغريغور: "أسوأ ما في الأمر هو أن هناك الآن تأكيدات بأن البولنديين والليتوانيين مهتمون بالتدخل الذي يزعمون أنهم سينفذونه بمفردهم، متجاوزين الناتو".وأوضح أنهم تحت أي ظرف من الظروف، يظلون أعضاء في الحلف، وسيتم اعتبار عمليتهم بمثابة أعمال الحلف.وحذر ماكغريغور على قناة "Dialogue Works" من أنه إذا قرر الحلفاء الأوروبيون اتخاذ مثل هذه الخطوة، فسيجدون أنفسهم حتماً متورطين في اشتباك مباشر مع القوات الروسية.وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ضابط-أمريكي-بولندا-والمجر-ستستوليان-على-جزء-من-أراضي-أوكرانيا-1080461685.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, بولندا, ليتوانيا
أخبار أوكرانيا, العالم, بولندا, ليتوانيا
مستشار لدى البنتاغون: بولندا وليتوانيا تريدان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون اتفاق مع "الناتو"
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن بولندا وليتوانيا تريدان التدخل عسكريا في أوكرانيا دون تنسيق تحركاتها مع "الناتو".
وقال ماكغريغور: "أسوأ ما في الأمر هو أن هناك الآن تأكيدات بأن البولنديين والليتوانيين مهتمون بالتدخل الذي يزعمون أنهم سينفذونه بمفردهم، متجاوزين الناتو".
وأشار ماكغريغور إلى أن مثل هذه الخطط من قبل وارسو وفيلنيوس خطيرة للغاية.
وأوضح أنهم تحت أي ظرف من الظروف، يظلون أعضاء في الحلف، وسيتم اعتبار عمليتهم بمثابة أعمال الحلف.
وأضاف: "إذا دخلوا أراضي غربي أوكرانيا، فسيتم اعتبارهم قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي".
وحذر ماكغريغور على قناة
"Dialogue Works" من أنه إذا قرر الحلفاء الأوروبيون اتخاذ مثل هذه الخطوة، فسيجدون أنفسهم حتماً متورطين في اشتباك مباشر مع القوات الروسية.
وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.