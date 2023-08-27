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https://sputnikarabic.ae/20230827/مصادر-ليبية-مسؤولة-لـ-سبوتنيك-تأجيل-اجتماعات-المصالحة-الوطنية-إلى-منتصف-سبتمبر-1080458279.html
مصادر ليبية مسؤولة لـ "سبوتنيك": تأجيل اجتماعات "المصالحة الوطنية" إلى منتصف سبتمبر
مصادر ليبية مسؤولة لـ "سبوتنيك": تأجيل اجتماعات "المصالحة الوطنية" إلى منتصف سبتمبر
أكدت مصادر ليبية مسؤولة أن الاجتماعات التحضيرية الخاصة بمؤتمر "المصالحة الوطنية"، التي كان من المقرر انطلاقها، اليوم الأحد، تم تأجيلها. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T11:29+0000
2023-08-27T11:29+0000
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وكان من المقرر أن تنطلق تلك الاجتماعات في مدينة البيضاء، بمشاركة اللجنة التحضيرية وسفراء بعض الدول وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وبعض المنظمات الدولية.ووفقا لما ذكرته مصادر لـ "سبوتنيك"، فإن بعض الأسباب اللوجستية حالت دون وصول بعض الشخصيات المدعوة للمشاركة، وعليه تقرر تأجيلها على أن تعقد في إحدى المدن الليبية، المقررة وهي مدينة البيضاء أو بنغازي.وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في العاصمة الكونغولية، برازافيل، في 21 يوليو/ تموز الماضي، بحضور ليبي وإقليمي واسع.وأعلنت اللجنة في ختام اجتماعاتها أنها ستستأنف أعمالها من داخل ليبيا، بمشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لوضع ترتيبات وتجهيز لعقد المؤتمر الجامع.يذكر أن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، أكدت في تصريحات سابقة، مشاركة مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية من الاتحاد الأفريقي وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا.وأوضحت أنه كان من المقرر أن تناقش اللجنة التأسيسية التحضيرات تمهيدا لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.واستضافت الكونغو، في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.وفي فبراير/ شباط 2022، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، إن المفوضية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، مشيرا إلى عقد لقاءات مع مختلف الأطراف لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني.
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

مصادر ليبية مسؤولة لـ "سبوتنيك": تأجيل اجتماعات "المصالحة الوطنية" إلى منتصف سبتمبر

11:29 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Mohamed Hamidaانطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Mohamed Hamida
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حصري
أكدت مصادر ليبية مسؤولة أن الاجتماعات التحضيرية الخاصة بمؤتمر "المصالحة الوطنية"، التي كان من المقرر انطلاقها، اليوم الأحد، تم تأجيلها.
وكان من المقرر أن تنطلق تلك الاجتماعات في مدينة البيضاء، بمشاركة اللجنة التحضيرية وسفراء بعض الدول وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وبعض المنظمات الدولية.
الجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تعلن حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود الجنوبية
25 أغسطس, 04:48 GMT
ووفقا لما ذكرته مصادر لـ "سبوتنيك"، فإن بعض الأسباب اللوجستية حالت دون وصول بعض الشخصيات المدعوة للمشاركة، وعليه تقرر تأجيلها على أن تعقد في إحدى المدن الليبية، المقررة وهي مدينة البيضاء أو بنغازي.
وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في العاصمة الكونغولية، برازافيل، في 21 يوليو/ تموز الماضي، بحضور ليبي وإقليمي واسع.
وأعلنت اللجنة في ختام اجتماعاتها أنها ستستأنف أعمالها من داخل ليبيا، بمشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية لوضع ترتيبات وتجهيز لعقد المؤتمر الجامع.
يذكر أن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، أكدت في تصريحات سابقة، مشاركة مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية من الاتحاد الأفريقي وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا.
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
المجلس الرئاسي يعلن موعد انطلاق أولى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية
23 أغسطس, 12:36 GMT
وأوضحت أنه كان من المقرر أن تناقش اللجنة التأسيسية التحضيرات تمهيدا لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.
واستضافت الكونغو، في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وفي فبراير/ شباط 2022، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، إن المفوضية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، مشيرا إلى عقد لقاءات مع مختلف الأطراف لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني.
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