https://sputnikarabic.ae/20230827/نتنياهو-يهدد-باغتيال-قادة-حماس-والحركة-تعلق-1080458845.html

نتنياهو يهدد باغتيال قادة "حماس" والحركة تعلق

نتنياهو يهدد باغتيال قادة "حماس" والحركة تعلق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن من يحاول استهداف بلاده وإرسال إرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T11:31+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، تهديده الصريح لصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتبها في الضفة الغربية.وتأتي هذه التهديدات الإسرائيلية على خلفية الاتهامات المستمرة لحركة حماس بالوقوف خلف سلسلة الهجمات من الضفة الغربية، حيث أوضح نتنياهو أن قيادات الحركة مختبئون تحسبا لأي اغتيالات، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرف جيدا سبب اختفاء صالح العاروري ورفاقه.وقال نتنياهو:ومن ناحيته، قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إننا "نحذر نتنياهو من ارتكاب أي حماقة باستهداف القائد الشيخ صالح العاروري أو أي من قيادة المقاومة".وشدد رضوان على أن "ارتكاب العدو أي حماقة باستهداف قيادة المقاومة سيكون وبالا عليه والرد سيكون غير مسبوق، ولن نمرر أي جريمة بحق المسجد الأقصى أو قيادة المقاومة أو أبناء شعبنا".وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230826/ليبرمان-مهاجما-نتنياهو-يغلب-مصالحه-الشخصية-على-حساب-إسرائيل-1080448739.html

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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, حركة حماس