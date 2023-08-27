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https://sputnikarabic.ae/20230827/نتنياهو-يهدد-باغتيال-قادة-حماس-والحركة-تعلق-1080458845.html
نتنياهو يهدد باغتيال قادة "حماس" والحركة تعلق
نتنياهو يهدد باغتيال قادة "حماس" والحركة تعلق
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن من يحاول استهداف بلاده وإرسال إرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T11:31+0000
2023-08-27T11:31+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، تهديده الصريح لصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتبها في الضفة الغربية.وتأتي هذه التهديدات الإسرائيلية على خلفية الاتهامات المستمرة لحركة حماس بالوقوف خلف سلسلة الهجمات من الضفة الغربية، حيث أوضح نتنياهو أن قيادات الحركة مختبئون تحسبا لأي اغتيالات، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرف جيدا سبب اختفاء صالح العاروري ورفاقه.وقال نتنياهو:ومن ناحيته، قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إننا "نحذر نتنياهو من ارتكاب أي حماقة باستهداف القائد الشيخ صالح العاروري أو أي من قيادة المقاومة".وشدد رضوان على أن "ارتكاب العدو أي حماقة باستهداف قيادة المقاومة سيكون وبالا عليه والرد سيكون غير مسبوق، ولن نمرر أي جريمة بحق المسجد الأقصى أو قيادة المقاومة أو أبناء شعبنا".وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230826/ليبرمان-مهاجما-نتنياهو-يغلب-مصالحه-الشخصية-على-حساب-إسرائيل-1080448739.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, حركة حماس
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, حركة حماس

نتنياهو يهدد باغتيال قادة "حماس" والحركة تعلق

11:31 GMT 27.08.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن من يحاول استهداف بلاده وإرسال إرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، تهديده الصريح لصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتبها في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التهديدات الإسرائيلية على خلفية الاتهامات المستمرة لحركة حماس بالوقوف خلف سلسلة الهجمات من الضفة الغربية، حيث أوضح نتنياهو أن قيادات الحركة مختبئون تحسبا لأي اغتيالات، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرف جيدا سبب اختفاء صالح العاروري ورفاقه.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
ليبرمان مهاجما نتنياهو: يغلب مصالحه الشخصية على حساب إسرائيل
أمس, 20:57 GMT
وقال نتنياهو:
حماس تعلم جيدا أننا سنحارب بكافة الوسائل محاولاتهم لإنتاج إرهاب ضدنا، من يحاول استهدافنا، سيدفع الثمن كاملا.
ومن ناحيته، قال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، إننا "نحذر نتنياهو من ارتكاب أي حماقة باستهداف القائد الشيخ صالح العاروري أو أي من قيادة المقاومة".
وشدد رضوان على أن "ارتكاب العدو أي حماقة باستهداف قيادة المقاومة سيكون وبالا عليه والرد سيكون غير مسبوق، ولن نمرر أي جريمة بحق المسجد الأقصى أو قيادة المقاومة أو أبناء شعبنا".
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، للمخيم.
وتشهد عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات مداهمة واعتقالات واسعة بحق الشباب الفلسطيني، بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات.
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