https://sputnikarabic.ae/20230827/هل-ألقى-الغرب-مليارات-الدولارات-في-المستنقع-الأوكراني-1080462438.html

هل ألقى الغرب مليارات الدولارات في "المستنقع الأوكراني"؟

هل ألقى الغرب مليارات الدولارات في "المستنقع الأوكراني"؟

أثار فشل الهجوم المضاد الذي تنفذه القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي مخاوف الغرب من أن يذهب كل ما قدمه إلى كييف أدراج الرياح. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T13:48+0000

2023-08-27T13:48+0000

2023-08-27T13:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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الناتو

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جاء ذلك في مقال رأي للكاتبة سفتلانا إكيمنكو، نشرته في "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، قالت فيه إن ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من مساعدات عسكرية واقتصادية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لدعم كييف، غرقت في المستنقع الأوكراني.وتابعت: "رغم التكلفة الباهظة التي أنهكت الغرب لتغيير الوضع العسكري لصالح أوكرانيا، فإن الهجوم المضاد، الذي تنفذه كييف لم يحقق أي نجاح يذكر"، مضيفة: "على العكس، فإن النتيجة هي خسائر هائلة في الجنود والعتاد العسكري".ولفتت إلى أن أوكرانيا ليس لديها أي شيء يمكن فعله حتى تظهر أي تقدم في الهجوم المضاد الذي أطلقته قبل نحو شهرين، باستثناء الخسائر الهائلة التي تتكبدها في الجنود والعتاد العسكري، الذي حصلت عليه من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على شكل مساعدات.وأوضحت أن شركاء أوكرانيا أصبحوا قلقين من أن الاستمرار في دعمها عسكريا بذات المستوى الضخم من المساعدات، يمكن أن يقود إلى معركة شاقة.وتسبب انعدام الآمال في تحقيق أوكرانيا لأي تقدم في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي في أزمة كبيرة لدى أولئك الذين أشعلوا نار حرب بالوكالة ضد روسيا، التي صنع جيشها خطوطا دفاعية مدهشة وحقول ألغام التهمت أعدادا ضخمة من المركبات العسكرية والدبابات، إضافة إلى التحصينات القوية، بحسب المقال.ولفتت الكاتبة إلى أن حشد كييف أكبر عدد من قواتها لدعم هجومها المضاد لن يغير شيئا، وهو ما يؤكده تشكيك مسؤولين أوروبيين في قدرة أوكرانيا على تحقيق أي تقدم عسكري ضد روسيا.وفي وقت سابق، قال لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، بأن لواء الهجوم الجوي "82" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي تم إرساله إلى الخطوط الأمامية، يعاني من خسائر فادحة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تدمره قواته، رغم ما أشيع عن أنه يتمتع بقوة لا تصدق وأنه سيلقن الروس درسا".وأكد جونسون أن القوات الأوكرانية لم تفشل في اختراق خط الدفاع الروسي فحسب، بل فقدت أيضا دبابات "الناتو" ومركبات المشاة القتالية على خط المواجهة، مشيرا إلى أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران، وأن الهجوم المضاد الذي تنفذه كييف، وصل إلى طريق مسدود.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.

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