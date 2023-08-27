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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/هل-ألقى-الغرب-مليارات-الدولارات-في-المستنقع-الأوكراني-1080462438.html
هل ألقى الغرب مليارات الدولارات في "المستنقع الأوكراني"؟
هل ألقى الغرب مليارات الدولارات في "المستنقع الأوكراني"؟
أثار فشل الهجوم المضاد الذي تنفذه القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي مخاوف الغرب من أن يذهب كل ما قدمه إلى كييف أدراج الرياح. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T13:48+0000
2023-08-27T13:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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جاء ذلك في مقال رأي للكاتبة سفتلانا إكيمنكو، نشرته في "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، قالت فيه إن ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من مساعدات عسكرية واقتصادية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لدعم كييف، غرقت في المستنقع الأوكراني.وتابعت: "رغم التكلفة الباهظة التي أنهكت الغرب لتغيير الوضع العسكري لصالح أوكرانيا، فإن الهجوم المضاد، الذي تنفذه كييف لم يحقق أي نجاح يذكر"، مضيفة: "على العكس، فإن النتيجة هي خسائر هائلة في الجنود والعتاد العسكري".ولفتت إلى أن أوكرانيا ليس لديها أي شيء يمكن فعله حتى تظهر أي تقدم في الهجوم المضاد الذي أطلقته قبل نحو شهرين، باستثناء الخسائر الهائلة التي تتكبدها في الجنود والعتاد العسكري، الذي حصلت عليه من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على شكل مساعدات.وأوضحت أن شركاء أوكرانيا أصبحوا قلقين من أن الاستمرار في دعمها عسكريا بذات المستوى الضخم من المساعدات، يمكن أن يقود إلى معركة شاقة.وتسبب انعدام الآمال في تحقيق أوكرانيا لأي تقدم في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي في أزمة كبيرة لدى أولئك الذين أشعلوا نار حرب بالوكالة ضد روسيا، التي صنع جيشها خطوطا دفاعية مدهشة وحقول ألغام التهمت أعدادا ضخمة من المركبات العسكرية والدبابات، إضافة إلى التحصينات القوية، بحسب المقال.ولفتت الكاتبة إلى أن حشد كييف أكبر عدد من قواتها لدعم هجومها المضاد لن يغير شيئا، وهو ما يؤكده تشكيك مسؤولين أوروبيين في قدرة أوكرانيا على تحقيق أي تقدم عسكري ضد روسيا.وفي وقت سابق، قال لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، بأن لواء الهجوم الجوي "82" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي تم إرساله إلى الخطوط الأمامية، يعاني من خسائر فادحة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تدمره قواته، رغم ما أشيع عن أنه يتمتع بقوة لا تصدق وأنه سيلقن الروس درسا".وأكد جونسون أن القوات الأوكرانية لم تفشل في اختراق خط الدفاع الروسي فحسب، بل فقدت أيضا دبابات "الناتو" ومركبات المشاة القتالية على خط المواجهة، مشيرا إلى أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران، وأن الهجوم المضاد الذي تنفذه كييف، وصل إلى طريق مسدود.وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-استخباري-أمريكي-أوكرانيا-تفقد-لواء-وصف-بأنه-قوة-لا-تصدق-وسيلقن-الروس-درسا-1080445580.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-سوف-تسلم-خاركوف-دون-قتال-1080446937.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-الناتو-قد-يقنع-أوكرانيا-بتغيير-خطة-هجومها-المضاد-1080444061.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

هل ألقى الغرب مليارات الدولارات في "المستنقع الأوكراني"؟

13:48 GMT 27.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أثار فشل الهجوم المضاد الذي تنفذه القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي مخاوف الغرب من أن يذهب كل ما قدمه إلى كييف أدراج الرياح.
جاء ذلك في مقال رأي للكاتبة سفتلانا إكيمنكو، نشرته في "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، قالت فيه إن ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من مساعدات عسكرية واقتصادية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لدعم كييف، غرقت في المستنقع الأوكراني.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
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أمس, 17:43 GMT
وتابعت: "رغم التكلفة الباهظة التي أنهكت الغرب لتغيير الوضع العسكري لصالح أوكرانيا، فإن الهجوم المضاد، الذي تنفذه كييف لم يحقق أي نجاح يذكر"، مضيفة: "على العكس، فإن النتيجة هي خسائر هائلة في الجنود والعتاد العسكري".
ولفتت إلى أن أوكرانيا ليس لديها أي شيء يمكن فعله حتى تظهر أي تقدم في الهجوم المضاد الذي أطلقته قبل نحو شهرين، باستثناء الخسائر الهائلة التي تتكبدها في الجنود والعتاد العسكري، الذي حصلت عليه من حلف شمال الأطلسي "الناتو" على شكل مساعدات.
وأوضحت أن شركاء أوكرانيا أصبحوا قلقين من أن الاستمرار في دعمها عسكريا بذات المستوى الضخم من المساعدات، يمكن أن يقود إلى معركة شاقة.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال
أمس, 19:19 GMT
وتسبب انعدام الآمال في تحقيق أوكرانيا لأي تقدم في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي في أزمة كبيرة لدى أولئك الذين أشعلوا نار حرب بالوكالة ضد روسيا، التي صنع جيشها خطوطا دفاعية مدهشة وحقول ألغام التهمت أعدادا ضخمة من المركبات العسكرية والدبابات، إضافة إلى التحصينات القوية، بحسب المقال.
ولفتت الكاتبة إلى أن حشد كييف أكبر عدد من قواتها لدعم هجومها المضاد لن يغير شيئا، وهو ما يؤكده تشكيك مسؤولين أوروبيين في قدرة أوكرانيا على تحقيق أي تقدم عسكري ضد روسيا.
وفي وقت سابق، قال لاري جونسون، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، بأن لواء الهجوم الجوي "82" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي تم إرساله إلى الخطوط الأمامية، يعاني من خسائر فادحة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تدمره قواته، رغم ما أشيع عن أنه يتمتع بقوة لا تصدق وأنه سيلقن الروس درسا".
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: "الناتو" قد يقنع أوكرانيا بتغيير خطة هجومها المضاد
أمس, 16:48 GMT
وأكد جونسون أن القوات الأوكرانية لم تفشل في اختراق خط الدفاع الروسي فحسب، بل فقدت أيضا دبابات "الناتو" ومركبات المشاة القتالية على خط المواجهة، مشيرا إلى أن موسكو وجهت ضربات ساحقة للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المدفعية والطيران، وأن الهجوم المضاد الذي تنفذه كييف، وصل إلى طريق مسدود.
وشنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما مضادا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
© Sputnikالإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام
الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا أكثر من الإنفاق على حرب فيتنام
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