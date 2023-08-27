https://sputnikarabic.ae/20230827/-لافروف-عن-السياسيين-ووسائل-الإعلام-الغربية--عملهم-يقتصر-على-الحديث-الفارغ-ونحن-نقوم-بأفعال-ملموسة-1080457155.html
لافروف عن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية " عملهم يقتصر على الحديث الفارغ ونحن نقوم بأفعال ملموسة"
لافروف عن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية " عملهم يقتصر على الحديث الفارغ ونحن نقوم بأفعال ملموسة"
علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على سؤال بشأن سلوك السياسيين والصحفيين الغربيين خلال الفترة الراهنة. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T10:30+0000
2023-08-27T10:30+0000
2023-08-27T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" إن "السياسيين والصحفيين الغربيين يقتصر عملهم على الحديث، بينما نعمل برؤوسنا وأفعالنا الملموسة أينما كنا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230825/روسيا-بريكس-تواصل-المشاورات-لتشكيل-أدوات-تسوية-مدفوعات-مستقلة-عن-الغرب-1080406487.html
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روسيا
لافروف عن السياسيين ووسائل الإعلام الغربية " عملهم يقتصر على الحديث الفارغ ونحن نقوم بأفعال ملموسة"
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علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على سؤال بشأن سلوك السياسيين والصحفيين الغربيين خلال الفترة الراهنة.
وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو الكرملين بوتين" إن "السياسيين والصحفيين الغربيين يقتصر عملهم على الحديث، بينما نعمل برؤوسنا وأفعالنا الملموسة أينما كنا".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تتواصل، منذ شباط/ فبراير 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.