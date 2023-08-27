https://sputnikarabic.ae/20230827/-مستشار-أمريكي-روسيا-وحدها-ستكون-قادرة-على-ضمان-الأمن-والاستقرار-في-أوكرانيا-والعالم-1080451983.html
مستشار أمريكي: روسيا وحدها ستكون قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم
مستشار أمريكي: روسيا وحدها ستكون قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم
أعلن مستشار كبير سابق في السياسة الخارجية الحزب الجمهوري الأمريكي، للدبلوماسي في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم غاتراس، أن روسيا وحدها قادرة على ضمان الأمن... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T06:00+0000
2023-08-27T06:00+0000
2023-08-27T06:00+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات غاتراس خلال مقابلة على الهواء مع برنامج "سولوفييف لايف" الروسي قال خلالها إن المستقبل الوحيد الممكن لأوكرانيا، حيث سيكون هناك أي استقرار، وليس فقط لمستقبل روسيا، ولكن أيضًا لأمن أوروبا وأمن العالم، هو المكان الذي ستملي فيه روسيا بشروطها" .كما أشار غاتراس إلى أن السياسيين الغربيين غير عقلانيين ومقتنعون بأنهم "على حق في كل شيء" وأن "خصومهم دون البشر".وبحسب غاتراس فإن كلامهم لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الاعتماد على الاتفاق معهم.
https://sputnikarabic.ae/20230826/صحيفة-أوكرانيا-تعتمد-على-تكتيكات-جديدة-بهدف-رفع-معنويات-جنودها-المحبطين-1080429560.html
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روسيا
مستشار أمريكي: روسيا وحدها ستكون قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم
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أعلن مستشار كبير سابق في السياسة الخارجية الحزب الجمهوري الأمريكي، للدبلوماسي في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم غاتراس، أن روسيا وحدها قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم.
وجاءت تصريحات غاتراس خلال مقابلة على الهواء مع برنامج "سولوفييف لايف" الروسي قال خلالها إن المستقبل الوحيد الممكن لأوكرانيا، حيث سيكون هناك أي استقرار، وليس فقط لمستقبل روسيا، ولكن أيضًا لأمن أوروبا وأمن العالم، هو المكان الذي ستملي فيه روسيا بشروطها" .
كما أشار غاتراس إلى أن السياسيين الغربيين غير عقلانيين ومقتنعون بأنهم "على حق في كل شيء" وأن "خصومهم دون البشر".
وبحسب غاتراس فإن كلامهم لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الاعتماد على الاتفاق معهم.