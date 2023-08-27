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https://sputnikarabic.ae/20230827/-مستشار-أمريكي-روسيا-وحدها-ستكون-قادرة-على-ضمان-الأمن-والاستقرار-في-أوكرانيا-والعالم-1080451983.html
مستشار أمريكي: روسيا وحدها ستكون قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم
مستشار أمريكي: روسيا وحدها ستكون قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم
أعلن مستشار كبير سابق في السياسة الخارجية الحزب الجمهوري الأمريكي، للدبلوماسي في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم غاتراس، أن روسيا وحدها قادرة على ضمان الأمن... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T06:00+0000
2023-08-27T06:00+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات غاتراس خلال مقابلة على الهواء مع برنامج "سولوفييف لايف" الروسي قال خلالها إن المستقبل الوحيد الممكن لأوكرانيا، حيث سيكون هناك أي استقرار، وليس فقط لمستقبل روسيا، ولكن أيضًا لأمن أوروبا وأمن العالم، هو المكان الذي ستملي فيه روسيا بشروطها" .كما أشار غاتراس إلى أن السياسيين الغربيين غير عقلانيين ومقتنعون بأنهم "على حق في كل شيء" وأن "خصومهم دون البشر".وبحسب غاتراس فإن كلامهم لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الاعتماد على الاتفاق معهم.
https://sputnikarabic.ae/20230826/صحيفة-أوكرانيا-تعتمد-على-تكتيكات-جديدة-بهدف-رفع-معنويات-جنودها-المحبطين-1080429560.html
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مستشار أمريكي: روسيا وحدها ستكون قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم

06:00 GMT 27.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
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أعلن مستشار كبير سابق في السياسة الخارجية الحزب الجمهوري الأمريكي، للدبلوماسي في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم غاتراس، أن روسيا وحدها قادرة على ضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا والعالم.
وجاءت تصريحات غاتراس خلال مقابلة على الهواء مع برنامج "سولوفييف لايف" الروسي قال خلالها إن المستقبل الوحيد الممكن لأوكرانيا، حيث سيكون هناك أي استقرار، وليس فقط لمستقبل روسيا، ولكن أيضًا لأمن أوروبا وأمن العالم، هو المكان الذي ستملي فيه روسيا بشروطها" .
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: أوكرانيا تعتمد على تكتيكات جديدة بهدف رفع معنويات جنودها المحبطين
أمس, 06:45 GMT
كما أشار غاتراس إلى أن السياسيين الغربيين غير عقلانيين ومقتنعون بأنهم "على حق في كل شيء" وأن "خصومهم دون البشر".
وبحسب غاتراس فإن كلامهم لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الاعتماد على الاتفاق معهم.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
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