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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/أوكرانيا-تعلن-عن-موعد-بدء-استخدام-مقاتلات-إف-16-1080482958.html
أوكرانيا تعلن عن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"
أوكرانيا تعلن عن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" لأول مرة في ربيع عام 2024. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T10:05+0000
2023-08-28T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار ريزنيكوف، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن "أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف 16" في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا".ووفقا لريزنيكوف، تحتاج أوكرانيا في الوقت الحالي إلى إعداد البنية التحتية للطائرات المقاتلة.وأضاف: "من المفترض أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا".ويرى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات "إف 16" تشكل "نقطة تحول" في المواجهة التي تتمتع فيها روسيا حاليا بتفوق جوي.
https://sputnikarabic.ae/20230824/البنتاغون-أوكرانيا-تفتقر-للبنية-التحتية-لاستيعاب-مقاتلات-إف-16-1080394505.html
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العالم

أوكرانيا تعلن عن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"

10:05 GMT 28.08.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" لأول مرة في ربيع عام 2024.
وأشار ريزنيكوف، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن "أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف 16" في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا".
ووفقا لريزنيكوف، تحتاج أوكرانيا في الوقت الحالي إلى إعداد البنية التحتية للطائرات المقاتلة.
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
"البنتاغون": أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات "إف-16"
24 أغسطس, 19:58 GMT
وأضاف: "من المفترض أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا".
ويرى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات "إف 16" تشكل "نقطة تحول" في المواجهة التي تتمتع فيها روسيا حاليا بتفوق جوي.
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