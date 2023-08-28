https://sputnikarabic.ae/20230828/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-في-عدة-مقاطعات-من-أوكرانيا-1080473939.html

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات من أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في عدة مقاطعات من أوكرانيا

وفقًا للبيانات المتاحة على خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان في ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الاثنين عن حالة تأهب جوي وتفعيل... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T02:09+0000

2023-08-28T02:09+0000

2023-08-28T02:09+0000

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ووفقًا للخرائط، بدأت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوغراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01. وسبق ذلك الإعلان عن حالة تأهب جوي في مقاطعتي دنيبروبتروفسك ونيكولاييف في أوكرانيا، وأيضًا في بعض أجزاء مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون التي تخضع لسلطة الحكومة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .وأورد بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا، وفي اليوم السابق، تم تسجيل71 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-بريانسك-1080473789.html

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