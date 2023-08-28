عربي
https://sputnikarabic.ae/20230828/الأمن-الروسي-إحباط-أنشطة-غير-قانونية-لمخبر-بالسفارة-الأمريكية-في-موسكو-1080476204.html
الأمن الروسي: إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر في السفارة الأمريكية لدى موسكو
الأمن الروسي: إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر في السفارة الأمريكية لدى موسكو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط أنشطة غير قانونية لمُخبر في السفارة الأميركية، موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T06:31+0000
2023-08-28T06:37+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077827826_67:0:3708:2048_1920x0_80_0_0_7828c371821c5629c7bd45a10c7b4e94.jpg
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمخبر السفارة الأمريكية في موسكو، وهو موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي، روبرت شونوف، تم توجيه تهمة له بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي، والمتعلق بالتخابر سرًا مع دولة أجنبية".وبحسب الأمن الفيدرالي، فمنذ أيلول/ سبتمبر 2022، حتى اعتقال شونوف، "نفذ المهام المطلوبة من قبل موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو سيلين جيفري، وبرنشتاين ديفيد، مقابل مكافأة مادية، لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة، وكذلك عمليات التعبئة في المناطق الروسية".وأضاف البيان: "من المقرر استجواب هذين الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد تم إصدار أوامر استدعاء إلى سفارة الولايات المتحدة في موسكو".
https://sputnikarabic.ae/20230427/الخارجية-الروسية-تستدعي-دبلوماسيا-رفيعا-في-السفارة-الأمريكية-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-1076369486.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077827826_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_373285acd14f5ec8d8d9209bb6ac4194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الأمن الروسي: إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر في السفارة الأمريكية لدى موسكو

06:31 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 06:37 GMT 28.08.2023)
© Sputnik . Наталья Селиверстоваعلم على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو.
علم على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Наталья Селиверстова
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط أنشطة غير قانونية لمُخبر في السفارة الأميركية، موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمخبر السفارة الأمريكية في موسكو، وهو موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي، روبرت شونوف، تم توجيه تهمة له بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي، والمتعلق بالتخابر سرًا مع دولة أجنبية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
الخارجية الروسية تستدعي دبلوماسيا رفيعا في السفارة الأمريكية وتسلمه مذكرة احتجاج
27 أبريل, 13:15 GMT
وبحسب الأمن الفيدرالي، فمنذ أيلول/ سبتمبر 2022، حتى اعتقال شونوف، "نفذ المهام المطلوبة من قبل موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو سيلين جيفري، وبرنشتاين ديفيد، مقابل مكافأة مادية، لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة، وكذلك عمليات التعبئة في المناطق الروسية".
وأضاف البيان: "من المقرر استجواب هذين الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد تم إصدار أوامر استدعاء إلى سفارة الولايات المتحدة في موسكو".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала