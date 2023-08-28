https://sputnikarabic.ae/20230828/الأمن-الروسي-إحباط-أنشطة-غير-قانونية-لمخبر-بالسفارة-الأمريكية-في-موسكو-1080476204.html
الأمن الروسي: إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر في السفارة الأمريكية لدى موسكو
الأمن الروسي: إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر في السفارة الأمريكية لدى موسكو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط أنشطة غير قانونية لمُخبر في السفارة الأميركية، موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T06:31+0000
2023-08-28T06:31+0000
2023-08-28T06:37+0000
روسيا
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وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمخبر السفارة الأمريكية في موسكو، وهو موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي، روبرت شونوف، تم توجيه تهمة له بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي، والمتعلق بالتخابر سرًا مع دولة أجنبية".وبحسب الأمن الفيدرالي، فمنذ أيلول/ سبتمبر 2022، حتى اعتقال شونوف، "نفذ المهام المطلوبة من قبل موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو سيلين جيفري، وبرنشتاين ديفيد، مقابل مكافأة مادية، لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة، وكذلك عمليات التعبئة في المناطق الروسية".وأضاف البيان: "من المقرر استجواب هذين الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد تم إصدار أوامر استدعاء إلى سفارة الولايات المتحدة في موسكو".
https://sputnikarabic.ae/20230427/الخارجية-الروسية-تستدعي-دبلوماسيا-رفيعا-في-السفارة-الأمريكية-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-1076369486.html
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روسيا
الأمن الروسي: إحباط أنشطة غير قانونية لمخبر في السفارة الأمريكية لدى موسكو
06:31 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 06:37 GMT 28.08.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط أنشطة غير قانونية لمُخبر في السفارة الأميركية، موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع للجهاز: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة غير قانونية لمخبر السفارة الأمريكية في موسكو، وهو موظف سابق في القنصلية العامة الأمريكية في فلاديفوستوك، المواطن الروسي، روبرت شونوف، تم توجيه تهمة له بارتكاب جريمة بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي الروسي، والمتعلق بالتخابر سرًا مع دولة أجنبية".
وبحسب الأمن الفيدرالي، فمنذ أيلول/ سبتمبر 2022، حتى اعتقال شونوف، "نفذ المهام المطلوبة من قبل موظفي القسم السياسي في السفارة الأمريكية في موسكو سيلين جيفري، وبرنشتاين ديفيد، مقابل مكافأة مادية، لجمع معلومات عن سير العملية العسكرية الخاصة، وكذلك عمليات التعبئة في المناطق الروسية".
وأضاف البيان: "من المقرر استجواب هذين الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد تم إصدار أوامر استدعاء إلى سفارة الولايات المتحدة في موسكو".