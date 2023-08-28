https://sputnikarabic.ae/20230828/الخارجية-الروسية-مباحثات-لافروف-ونظيره-التركي-ستجري-قريبا-في-موسكو-1080486977.html
الخارجية الروسية: مباحثات لافروف ونظيره التركي ستجري قريبا في موسكو
الخارجية الروسية: مباحثات لافروف ونظيره التركي ستجري قريبا في موسكو
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، ستجري... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T12:03+0000
2023-08-28T12:03+0000
2023-08-28T12:03+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والتركي، ستجري في موسكو في المستقبل القريب من دون تحديد القضايا المخطط مناقشتها".وكان مصدر دبلوماسي في أنقرة، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيزور موسكو مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، لمناقشة "صفقة الحبوب" ووضع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومشروع مركز الغاز.وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير الخارجية التركي "سيزور روسيا" في المستقبل القريب.تجدر الإشارة إلى أن فيدان تحدث مع لافروف للمرة الأولى، في 9 يونيو/ حزيران الماضي، بعد نحو أسبوع من تغيير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوزراء الرئيسيين في الحكومة الجديدة، بما في ذلك منصب وزير الخارجية، الذي شغله قبل ذلك مولود جاويش أوغلو.
https://sputnikarabic.ae/20200114/عندما-يلتقي-مملوك-وفيدان-علناً-في-موسكو-1044057670.html
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روسيا
الخارجية الروسية: مباحثات لافروف ونظيره التركي ستجري قريبا في موسكو
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، ستجري في العاصمة الروسية موسكو قريبا.
وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والتركي، ستجري في موسكو في المستقبل القريب من دون تحديد القضايا المخطط مناقشتها".
وكان مصدر دبلوماسي في أنقرة، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيزور موسكو مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، لمناقشة "صفقة الحبوب" ووضع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومشروع مركز الغاز.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير الخارجية التركي "سيزور روسيا" في المستقبل القريب.
تجدر الإشارة إلى أن فيدان تحدث مع لافروف للمرة الأولى، في 9 يونيو/ حزيران الماضي، بعد نحو أسبوع من تغيير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوزراء الرئيسيين في الحكومة الجديدة، بما في ذلك منصب وزير الخارجية، الذي شغله قبل ذلك مولود جاويش أوغلو.