https://sputnikarabic.ae/20230828/الداخلية-الروسية-تلقي-القبض-على-المشتبه-به-بالاعتداء-على-مراسلة-قناة-الجزيرة-1080477614.html
الداخلية الروسية تلقي القبض على المشتبه به بالاعتداء على مراسلة قناة "الجزيرة"
الداخلية الروسية تلقي القبض على المشتبه به بالاعتداء على مراسلة قناة "الجزيرة"
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المواطن الذي اعتدى على مراسلة قناة "الجزيرة" في كاريليا، والذي تبين أنه عنصر سابق في مجموعة "فاغنر" العسكرية... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T08:01+0000
2023-08-28T08:01+0000
2023-08-28T08:01+0000
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن السلطات الأمنية اعتقلت في بتروزافودسك مشتبها به في الهجوم على الصحفية والمراسلة من قناة "الجزيرة"، رانيا دريدي".وبحسب فولك، يبلغ الرجل 36 من العمر وكان قد أدين في السابق بتهمة الاحتيال.وفي وقت سابق، أعلنت شرطة سان بطرسبورغ أنها عممت صورة للمهاجم الذي تعدّى على مراسلة قناة "الجزيرة"، قرب مبنى المركز التجاري.ومن جهتها، قالت الصحفية إن مجهولًا ضربها على رأسها دون سبب ولاذ بالفرار.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصحفية رانيا الدريدي نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ .
https://sputnikarabic.ae/20220829/السلطات-الأمنية-تكشف-عن-متورط-آخر-في-جريمة-قتل-الصحفية-الروسية-دوغينا-1066958216.html
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روسيا
الداخلية الروسية تلقي القبض على المشتبه به بالاعتداء على مراسلة قناة "الجزيرة"
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، اعتقال المواطن الذي اعتدى على مراسلة قناة "الجزيرة" في كاريليا، والذي تبين أنه عنصر سابق في مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن السلطات الأمنية اعتقلت في بتروزافودسك مشتبها به في الهجوم على الصحفية والمراسلة من قناة "الجزيرة"، رانيا دريدي".
وبحسب فولك، يبلغ الرجل 36 من العمر وكان قد أدين في السابق بتهمة الاحتيال.
وفي وقت سابق، أعلنت شرطة سان بطرسبورغ أنها عممت صورة للمهاجم الذي تعدّى على مراسلة قناة "الجزيرة"، قرب مبنى المركز التجاري.
ومن جهتها، قالت الصحفية إن مجهولًا ضربها على رأسها دون سبب ولاذ بالفرار.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصحفية رانيا الدريدي نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بارتجاج في الدماغ .