https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1080480870.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T09:12+0000
2023-08-28T09:12+0000
2023-08-28T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرتين ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقامت وسائط الدفاع الجوي بتدمير المسيرتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين من دون طيار أوكرانيتين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، قائلا: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات من دون طيار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الروسية-تعلن-اعتراض-42-طائرة-مسيرة-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1080397169.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرتين ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقامت وسائط الدفاع الجوي بتدمير المسيرتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين من دون طيار أوكرانيتين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، قائلا: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات من دون طيار
".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.