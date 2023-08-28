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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1080480870.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T09:12+0000
2023-08-28T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرتين ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقامت وسائط الدفاع الجوي بتدمير المسيرتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين من دون طيار أوكرانيتين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، قائلا: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات من دون طيار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الدفاع-الروسية-تعلن-اعتراض-42-طائرة-مسيرة-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1080397169.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم

09:12 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اليوم، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرتين ضد أهداف على الأراضي الروسية، وقامت وسائط الدفاع الجوي بتدمير المسيرتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين من دون طيار أوكرانيتين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فوق مقاطعة بريانسك.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
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وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، قائلا: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات من دون طيار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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