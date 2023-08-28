https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-بمنطقة-ليوبيرتسي-كانت-في-طريقها-باتجاه-موسكو-1080474381.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة بمنطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه موسكو

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة بمنطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه موسكو

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين،إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T03:18+0000

2023-08-28T03:18+0000

2023-08-28T03:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345825_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5bbfcc1508546b248139cc4719ffb.jpg

موسكو- سبوتنيك. وكتب سوبيانين، عبر قناته على "تليغرام" : " اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان".في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين فوق مقاطعة بريانسك.وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية قائلاً: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت المسيرتين وتم تدميرهما أثناء تحليقهما فوق مقاطعة بريانسك".يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت في ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الاثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.وأفادت لبيانات المتاحة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بدأت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوغراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01.

https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-بريانسك-1080473789.html

https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-68-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080473219.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار