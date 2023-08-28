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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرة-مسيرة-بمنطقة-ليوبيرتسي-كانت-في-طريقها-باتجاه-موسكو-1080474381.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة بمنطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه موسكو
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة بمنطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه موسكو
قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين،إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T03:18+0000
2023-08-28T03:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وكتب سوبيانين، عبر قناته على "تليغرام" : " اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان".في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين فوق مقاطعة بريانسك.وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية قائلاً: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت المسيرتين وتم تدميرهما أثناء تحليقهما فوق مقاطعة بريانسك".يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت في ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الاثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.وأفادت لبيانات المتاحة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بدأت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوغراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-بريانسك-1080473789.html
https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-68-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080473219.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة بمنطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه موسكو

03:18 GMT 28.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik
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قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فجر اليوم الاثنين،إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ليوبيرتسي كانت في طريقها باتجاه العاصمة موسكو ولا توجد إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وكتب سوبيانين، عبر قناته على "تليغرام" : " اليوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة ليوبيرتسي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار، كما أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان".
حطام طائرة مسيرة مدمرة من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك
01:49 GMT
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين فوق مقاطعة بريانسك.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية قائلاً: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اكتشفت المسيرتين وتم تدميرهما أثناء تحليقهما فوق مقاطعة بريانسك".
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 68 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 23:41 GMT
يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد أعلنت في ساعات الفجر الأولى من صباح يوم الاثنين، عن حالة تأهب جوي وتفعيل صفارات الإنذار في عدة مقاطعات في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة خاركوف وسومي وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد، بالإضافة إلى أوديسا.
وأفادت لبيانات المتاحة من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بدأت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا في الساعة 03:54 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة كيروفوغراد في الساعة 03:57، وبدأت في المقاطعات الأخرى المذكورة اعتبارًا من الساعة 04:01.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
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