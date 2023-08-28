https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-بريانسك-1080473789.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين فوق مقاطعة بريانسك. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T01:49+0000

2023-08-28T01:49+0000

2023-08-28T01:49+0000

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وأفاد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية قائلاً: "في الليلة الماضية، تم إفشال محاولة جديدة من قبل نظام كييف لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار".يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 785 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد أن "القضاء على نحو 120 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك ونحو 200 عسكري أوكراني على محور زابوروجيه و240 عسكريًا على محور دونيتسك وأكثر من 80 عسكريا على محور كراسني ليمان و130 عسكريًا على محور جنوب دونيتسك ونحو 15 عسكريًا على محور خيرسون".وتابع كوناشينكوف: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية مروحية أوكرانية من طراز مي-8 قرب قرية زاليفنوي بمقطاعة زابوروجيه، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 في بلدتي مالايا توكماشكا ونوفودانيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، وتم اعتراض 9 صواريخ لراجمات هيمارس ودمرت 30 طائرة مسيرة في مناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

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